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Beşiktaş, Tahkim Kuruluna gidecek

- Siyah-beyazlı kulüp, PFDK'nın Süper Kupa maçında yaşanan saha olayları nedeniyle verdiği cezalara itiraz edecek

Beşiktaş, Tahkim Kuruluna gidecek


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), Turkcell Süper Kupa maçında yaşanan saha olayları nedeniyle siyah-beyazlılara verdiği 1 maç seyircisiz oynama ve kulüp başkanı Fikret Orman'ın aldığı 45 günlük hak mahrumiyeti cezasına itiraz edileceğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Süper Kupa maçında yaşananlar nedeniyle kulübümüz ve başkanımız Fikret Orman ile ilgili haksız kararlarına yönelik bugün Tahkim Kuruluna itirazda bulunulacak ve yasal süreç sonuçlandıktan sonra gerekli açıklamalar yapılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

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