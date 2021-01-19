Beşiktaş'tan dünyada bir ilk

Kartal Yuvası Formatic Kiosk’lar Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında siyah beyazlı kulübün ürünlerini satışa sunacak. Bayilik sistemine uygun olarak kurulacak kiosklarda formaların yanısıra farklı lisanslı ürünler de satışa sunulacak.

Teknoloji tabanlı yönetimi sayesinde bütün işlemlerin uzaktan yapıldığı bu sistem tüketiciye kolay ve masrafsız erişim sağlarken, bütün ödeme sistemleri ile uyumlu olması açısından da alışverişi kolaylaştırıyor. Ayrıca ürünler hakkında gelişmiş raporlama sunan teknoloji satıcı ihtiyacı olmadan ürünleri tüketici ile buluşturuyor.

Beşiktaş JK Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy “Kulübümüzün 34. yönetimi olarak göreve geldiğimiz günden beri dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor ve bunları kulübümüze nasıl adapte edeceğimiz ile ilgili yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar dijital alanda pek çok projeye imza attık ve taraftarlarımızdan da yoğun ilgi ve destek gördük. Şimdi de Kartal Yuvası ürünlerimizi daha yaygın hale getirmek için “Formatic Kiosk” uygulamasını başlatıyoruz. Taraftarlarımız, gönül verdikleri ve desteklerini hiçbir zaman esirgemedikleri Beşiktaş JK lisanslı ürünlerine bundan böyle ülkemizde ve dünyanın pek çok noktasında görebilecekleri Kartal Yuvası Formatic Kiosk’lardan ulaşabilecek. Dünyada 15 milyon otomat, 24 saat kesintisiz şekilde satış yapıyor. Bunun 4 milyonu Avrupa’da ve günde 35 milyon kişi bu otomatlardan alışveriş yapıyor. Türkiye pazarında ise toplam 50 bin otomat çalışıyor. Taraftarımızı lisanslı ürünlerimize ulaştırmanın en yeni yolu olarak başta havalimanları olmak üzere kurmaya başlayacağımız, ardından yaygınlaştırmayı hedeflediğimiz uygulama ile taraftarlarımız günlük hayatta hediye olarak da lisanslı ürünleri bulma kolaylığına ulaşacak” dedi.