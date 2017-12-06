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Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: İyi başladık, iyi bitirmek istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları futbolla iz bırakmak istediklerini söyledi ve "İyi başladık, iyi bitirmek istiyoruz." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: İyi başladık, iyi bitirmek istiyoruz

BERLİN (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun son haftasında yarın deplasmanda Almanya temsilcisi Leipzig ile yapacakları maç öncesi karşılaşmanın oynanacağı Red Bull Arena'da düzenlenen basın toplantısına futbolcusu Caner Erkin ile katıldı.

Grupta denk takımlarla yarışa başladıklarını ifade eden Güneş, "İyi başladık, iyi bitirmek istiyoruz. Yarın da güzel bir oyunla kazanarak ayrılmak bizi mutlu eder." dedi.

Alman ekibinin gücünü bildiklerini belirten tecrübeli teknik direktör, "İyi oyuncuları ve teknik direktörleri var. Kısa zamanda büyük projelere imza attılar. Hedefleri ve yatırımları büyük." diye konuştu.

Leipzig'in tecrübe eksikliğine dikkati çeken Güneş, "İkinci Lig'den çıkan 9 oyuncuları var ama hepsi yetenekli futbolcular. Bu yıl onlar için bir tecrübe yılıydı. Biz de gruptan çıkmış olmamıza rağmen oynadığımız futbolla da iz bırakmak istiyoruz. Zaten başından beri amacımız oydu. Kendi futbolumuzu oynayıp gücümüzü görmek istedik. 5 müsabakada düşündüğümüz oldu. Yarın da öyle olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk taraftarların yarınki maçta tribünde yer almamasını nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya Güneş, "Futbol sahada 11'e 11 oynanan oyun. Hakemler var ama başaktör, müşteri, olayı etkileyen taraftardır. Taraftar olmayan bir futbolun keyifli olacağını düşünmüyorum. Bu bir eksikliktir." yanıtını verdi.

Güneş, Olympique Lyon deplasmanındaki olayların sorumlusunun Beşiktaş olmadığını ancak siyah-beyazlı kulübün zarar gördüğünü söyledi.

Futbolun birleştirici bir unsur olduğunu ifade eden Güneş, "Zaten geçmişe baktığımızda Almanya ile Türkiye arasındaki dostluğun her zaman ve her alanda olduğunu biliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Kimin oynadığından çok, oynayanın ne verdiğini görmek istiyoruz"

Beşiktaş'ta 6 oyuncunun Leipzig'e getirilmemesine ilişkin soru üzerine deneyimli teknik adam, "Kazanmak istiyoruz. Futbolumuzu oynamak istiyoruz. Her oyuncu da kendini geliştirmeli. Kimin oynadığından çok, oynayanın ne verdiğini görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Leipzig maçının önemli olduğunu vurgulayan Güneş, "Sahaya çıkan her oyuncu, işini iyi yapmalı ve oyunun gereğini ortaya koymalı. İşimizi hedefine ulaştırdık. Ancak bu futbol. Dünü yoktur. Bugünü, yarını vardır. O yüzden yarınki maç da önemli. Yarın kazanmış olarak burada olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Erbil Başay

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