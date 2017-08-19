Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Maalesef 2 puan kaybettik

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça hatalar yaparak başladıklarını belirterek, "Kazanmamız gereken bir maçta maalesef 2 puan kaybettik. İkinci yarıda hata yapmadığımızı söyleyebiliriz. Buna rağmen hem yediğimiz ikinci gol bize yakışmadı hem de maçı berabere bitirmemize neden oldu." dedi.

Şenol Güneş, rakibe karşı üstün oynadıkları ikinci yarıda 3. veya 4. golü bulmaları gerektiğini vurgulayarak, "Bunu başaramadık. Takım kötü oynamadı ancak kötü bir şekilde iki puan kaybettik." diye konuştu.

Kaleci Fabricio Agosto Ramirez'in yediği ikinci gole değinen Güneş, "İlk golü tam göremedim. İkinci gol onun yiyebileceği gol değildi. Hiçbir kalecinin yiyebileceği bir gol değil. Önce şutu attırmamak gerekiyordu. Rakip üstümüze gelmiyordu." ifadelerini kullandı.

"Girenlerin daha çok katkısı olabilirdi"

Oyuna sonradan dahil ettiği Gary Medel, Jeremain Lens ve Alvaro Negredo'nun fazla katkı yapmadığını anlatan Şenol Güneş, şunları söyledi:

"Kenardan oyuna soktuğum üç oyuncu hazır değildi. Medel iyi işler yaptı. Negredo ve Lens daha dinamik ve hazır olmalılar. Yeni geldiler. Girenlerin daha çok katkısı olabilirdi, o özellikleri var."

Hakemlerin maç içinde verdiği su molasını da eklenen süreyi de eleştiren Güneş, "Su molası neden veriliyor bunu sormak istiyorum. Çay molası da versinler." diye konuştu.

Muhabir: Ercan Doğan