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Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Oyun üstünlüğümüz skora yansımadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmada iyi oynamalarına rağmen istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Oyun üstünlüğümüz skora yansımadı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "Rakip beraberlik düşüncesiyle oynadı. Onların beraberlik düşüncesi oldu, bizim düşüncemiz olmadı. Oyun üstünlüğümüz skora yansımadı." dedi.

Çok sayıda pozisyona yakaladıklarını anlatan Güneş, şunları söyledi:

"Daha çok pozisyon bulabilirdik. Bir maçın kazanılması için yeterli pozisyon vardı ama golle sonuçlanmadı. Bugün her şey tümüyle aleyhimize oldu. Basiretsizlik, direk, rakibe çarparak giden toplar. Oyuncular gayretliydi ancak dikkat olarak sıkıntılarımız var. Oradaki rahatsızlığımız sonucu olmadı. Golü bulsaydık erken fark olabilirdi. Ben her an gol geleceğini biliyordum. Öyle bir maç oldu. Maalesef iki oyuncu ve iki puan kaybettik. Hem moral hem puan kaybı yaşadık. Hayat devam ediyor, maçlar devam ediyor. Oyun olarak üzülecek durum yok. Telafisi için çok çalışmak lazım."

"Sabırlı olmak istiyoruz"

Teleset Mobilya Akhisarspor maçını yöneten hakem Serkan Çınar'ın yönetimiyle ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, "Hakem şikayetleri hep söyleniyor. Biz top oynamaya çalışandık. Dışarıdan biri gelse kimin oynamaya çalıştığı, hakemin de kimi oynatmamaya çalıştığını görür. Kayıp zaman için isterse 15 dakika versin, oyunun akışını kesmemek lazım. Hakemlerimiz bu, antrenörlerimiz bu, medyamız bu. Algı yeni bir şey değil. Öyle yayınlar yapılıyor ki 'Mete Kalkavan Beşiktaşlı', vay anasını. O zaman bizim düşmanlarımız kim. Onları da bilelim. Hakemler nezdinde yerin dibine sokuyorlar. Bunun üzerinden muhakeme yapmak istemiyorum. Sabırlı olmak istiyoruz, konuşmak istemiyoruz." diye konuştu.

Mete Kalkavan için "Beşiktaşlı" demenin siyah-beyazlı camiaya en büyük hakaret olduğunu anlatan Güneş, "Böyle Beşiktaş camiası yok ediliyor. Bu emekler de boşuna gitti. Kazansak suçluyuz. Yine bu hakemle ne maçlar kaybettik. " ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Teleset Mobilya Akhisarspor'un Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı karşılaşmada Mustafa Yumlu'ya gösterdiği sarı kartı daha sonra iptal eden Ali Palabıyık'a değinen Güneş, "Ali Palabıyık'ın geçen hafta yaptığını yazıp, işlemiyorsunuz. Türk futbolu orada bitti." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Ercan Doğan


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