Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Takım oyunu düşündüğümüz seviyede değil

İSTANBUL (AA) - Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, üç maçta 2 puan kaybettiklerini hatırlatarak, "Üçünü de kazanabilirdik, ikisini kazandık. Daha çok isteyen, oyuna hakim olan takımdık. Hem oyun olarak hem skor olarak üstünlüğümüzü yansıttık. Oyun içinde eksiklerimiz olabilir ama her gün yükselen değer var. Oyuncuların gayreti daha iyiye gidiyor. Aradan sonra daha iyi olacaktır. Takım oyunu düşündüğümüz seviyede değil." ifadelerini kullandı.

Bazı oyuncuları tercih etmemesi ile ilgili olarak da konuşan Güneş, "Hepsi büyük oyuncular. Zaman zaman değişiklik olacaktır. 'Düşünülmedi' diye bir şey yok. Bu tür maçlarda kadroya başkaları girebilir. Bu, kimsenin kötü olduğunu göstermez. Kazanma arzularından ve sonuçtan mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

"Başkan bana 'ağabey' diyor, ben ona 'başkanım' diyorum"

Güneş, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile aralarında sorun olduğu yönünde basında yer alan haberlerle ilgili olarak, "Başkan ile kavgam varmış, milli takıma gitmek, kendimi kovdurmak istiyormuşum. Ortada olmayan bir şeyi nasıl ispat edeyim. O da ben de takımın başarısını istiyoruz. Bu konuşmalardan başkan da ben de şikayetçiyim. Başkan bana 'ağabey' diyor, ben ona 'başkanım' diyorum, nasıl kavga edelim. Fikir ayrılıkları olabilir, aynı şeyi düşünsek ikimizden birine ihtiyaç yok. Farklı düşünceler kavga sebebi değil zenginliktir." yorumunda bulundu.

Le Guen: Beşiktaş galibiyeti hak etti

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen ise maçla ilgili şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Aldıkları galibiyeti hak ettiler. İşi onlar için zorlaştırmaya çalıştık. Güçleri ve teknik kapasiteleri üstün geldi. Sonuç almak zordu, bunu biliyorduk. Maç sonu da bunu işaret ediyor. Oyuncularım yüzde 100'ünü verdi. Dönüp bakıldığında çok da üzüldüğümü söyleyemem. İki takım arasındaki fark sonucu belirledi. Bunu ortaya koymakta sakınca görmüyorum. Herkes elinden geleni fazlasıyla yaptı. Geçen sezonla karşılaştırdığımızda doğru yolda olduğumuzu söyleyebiliriz."

Muhabir: Hüseyin Eroğul