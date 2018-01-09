Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Ürettiğimiz oyuncuyu değersiz kılıyoruz

ANTALYA (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlediği Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri'nde "Türkiye Ligi ve Şampiyonlar Ligi" konulu sunumda konuştu.

Güneş, hep doğruları yapmaya çalıştıklarını ancak yanlışları gördüklerinde ve bunları düzelttiklerinde gelişimin olacağını belirtti.

Sürekli yanlışları görerek eleştiri yapmanın da çözüm olmadığını vurgulayan tecrübeli teknik direktör, bunun için antrenörlere büyük görevler düştüğünü ifade etti.

Günümüzde futbolda birçok unsurun bulunduğunu anlatan Güneş, antrenörlüğe başladığında ise bir antrenör, bir masör ve bir malzemecinin yettiğini dile getirerek, "Futbol, o döneme göre çok güzel bir yere geldi. Tesisleriyle, malzemesiyle, başarısıyla iyi yere geldi. Biz eksikleri konuştuğumuz için çok takılıyoruz. O günden bugüne gelinceye kadar mutlu da olabiliriz şikayetçi de. Daha çok yapabilelim diye şikayetçi oluyoruz. Aynı şey takım için de geçerli. Başarı geldikçe, eleştiri, hatta hakaret daha fazla geliyor. Çünkü futbol kültürümüzü oluşturamadık." diye konuştu.

"Oyunculara karakter eğitimi vermeliyiz"

Şenol Güneş, takımın başarılı sonuçlar alması için kadronun önemine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yetenekli oyuncuların üretimine önem verilmesi gerekiyor. Oyuncu üretiyoruz, ürettiğimiz oyuncuyu değersiz kılıyoruz. Bu oyuncuyu 10 senede buraya getirdin, şimdi 'Git kardeşim. Yeniden başlayacağız.' diyorsun. Bunu söyleyenler kötü örnek oluyor. Bu, Arda, Burak, Selçuk için de geçerli. Cenk iyiydi gitti. Üç sene sonra onu eleştirmeye başlayacağız. Yanlışları düzeltmek başka onu yok etmek başka. Yok etmeyelim değerini koruyalım. Önce antrenör olarak biz eğitelim. Oyunculara futbol eğitiminin yanı sıra karakter eğitimi vermeliyiz. Messi zaten Messi ama nasıl davranacağını kulüp organizasyonunda yerine oturtabiliyorlar."

Futbolcuların oyunu yavaşlatmasına hakemlerin yardımcı olduğunu öne süren Güneş, "Sen futbol oynatmayı sağla. Adam oynatmak istemiyor sen de ona yardım ediyorsun. Hakemler de baskı altındalar. Diğer hakemlerin de hataları var. Ne hatalar yapıldı. Kiev'de penaltımız verilmedi. Ligde duygularım başka bir şeye gitmiyor sadece oynamaya gidiyor." ifadelerini kullandı.

Sunumunda takımının Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlardan örnekler veren Güneş, ligde duran toptan en az gol yiyen ekip olduklarını kaydetti.

Muhabir: Sinan Özmüş