Beşiktaş, Vodafone ile sözleşme yeniledi





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, forma göğüs sponsoru Vodafone ile anlaşmasını 2 yıl uzattı.

Vodafone Park'ta anlaşmanın duyurulması amacıyla düzenlenen basın toplantısına Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy katıldı.

Vodafone ile sponsorluk anlaşmasının ötesinde gönül birliği yaptıklarını söyleyen Fikret Orman, "Bundan altı sene öne Vodafone ile bir yolculuğa başlamıştık. O dönem itibarıyla yeni stadın ismi ve göğüs sponsorluğu ile alakalı bir anlaşma paketi imzalamıştık. İki sene önce göğüs sponsorluğunu uzatma süreci yaşadık. Göğüs sponsorluğu beş seneyi doldurdu. İki sene daha uzatmak için burada bulunuyoruz. Vodafone ile yaptığımız iş birliği bizim için önem arz ediyor. İki tarafın arzusu bu ilişkiyi devam ettirmekti. Vodafone sponsorluğuna kulüp olarak bakış açımız, sponsorluk değil ortaklık, gönül bağı ilişkisiydi. Beraber önemli projeler yaptık. Türkiye'de uzun dönemli iş birlikleri az gözüküyor. Vodafone ile başkan olduğum sürecin bir sene sonrasında başladık ve mutlu olarak da devam ediyoruz." diye konuştu.





- 36 milyon liralık anlaşma





Başkan Orman anlaşmanın bedeliyle ilgili, "36 milyon liralık bir anlaşma bu. 7 yıllık süreç içinde yaklaşık 32 milyon dolarlık bir anlaşmayı ihtiva etmiş oluyor. Vodafone CEO'su Colman'a ve Engin Bey'e bu anlaşmanın bugüne gelmesinde göstermiş oldukları çabadan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bir soru üzerine, Vodafone ile futbolcu transferi konusunda görüşmediklerini ve böyle bir taleplerinin olmadığını belirten Orman, siyah-beyazlı taraftarların Vodafone paketlerini daha fazla kullanması halinde kulübün daha fazla gelir elde edebileceğini söyledi.

Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmadan da bahseden Orman radikal karar alacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu benim başkanlıktaki son dönemim. Benim açımdan bir daha seçim yarışı olmayacak. Bu dönem içinde bir seçim atmosferi olmayacağı için en radikal kararları alma sürecini yaşamak istiyorum. Bankalar Birliği ile yaptığımız anlaşmada bazı taahhütlerimiz var. Ana fikir olarak artık birazcık daha daralmak durumundayız. Bu bir tek Beşiktaş için geçerli değil. Dünyada da böyle bir süreç var. Federasyon başkanı ile yapmış olduğumuz toplantıda bunun bir mecburiyet olduğunu kaydetmiştik. Sempatik olmayan bazı şeyler yapıyoruz çünkü yapmak durumundayız. Benden sonra gelecek arkadaşlara yapısı oturtulmuş bir Beşiktaş bırakmak istiyoruz."

Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçı ile ilgili de konuşan Orman, "Burası çok özel bir stat. Burayı yaparken Vodafone da biz de hiçbir şeyden kaçmadık. 10 milyon dolar üzerinde teknoloji yatırımı yaptık. Dünyadaki insanların bunu 'vay' diyerek görmesini istiyorum. Bizdeki teknoloji lüksünü Avrupa'da hiçbir statta görmedik. Bu hem kulübe hem şehrimize hem ülkemize faydalı diye düşünüyorum. Umarım bir gün o maçı Beşiktaş'ın oynaması bize nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.





- Deegan: "Bu sponsorluk bizim göz bebeğimiz"





Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan da anlaşmaya ilişkin şunları kaydetti:

"Hayırlı bir iş için Vodafone Park'tayız. Beşiktaş ile verimli ilerleyen bir iş birliğimiz var. Birlikte örnek işler yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu sponsorluk bizim göz bebeğimiz. Türkiye'de ve dünyada en önemli sponsorluklar arasında. Beşiktaş'ın hem yuvasına hem formasına ismimizi vermekten mutluluk duyuyoruz. Beşiktaş camiasına teşekkür ediyorum. Forma sponsorluğumuzun yeni dönemi hepimize hayırlı uğurlu olsun. Beşiktaş ile 6 yıl önce 150 milyon doları aşan toplam değeriyle sadece Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına değil, aynı zamanda uzun soluklu bir gönül birliğine imza attık. Türk futbolunda örnek işler yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Beşiktaş'ın mabedine ismimizi verdik. Beşiktaş’ın gönlümüzdeki yerinin bir göstergesi olarak, siyah-beyazlıların kalbine daha da yakın olmak istedik ve 5 yıl önce forma göğüs sponsoru olduk. Bu sponsorluğumuzu 36 milyon TL bedelle 2 yıla kadar daha uzatma kararı aldık. Böylece, forma göğüs sponsorluğumuzun toplam değeri 7 yıl için yaklaşık 31,6 milyon dolara ulaşmış olacak. Beşiktaş'ın Vodafone logolu formaları bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de gururla taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Logomuzun uğur getirmesini diliyor ve takıma yeni sezonda başarılar diliyoruz."

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise "6 yılı geride bırakan iş birliğinde çok önemli bir kilometre taşını geride bırakmanın heyecanı içindeyiz. 6 yıl önce yaptığımız anlaşma, Türk spor tarihinin en önemli anlaşmasının ötesinde gönül iş birliğidir. 6 yıl önce bu stada ismimizi verdik. Vodafone Park, Türkiye'nin en büyük teknoloji yatırımı yapılan stat oldu. Bu yatırımlarla beraber kültürel ve sosyal aktiviteler yapılmaya devam edilecek. Bu iş birliğinin uzun yıllar devam edeceğini tahmin ediyorum. Tüm beşiktaş camiasına, yönetimine ve taraftarına teşekkür ediyorum. Taraftar da bu iş birliğine sahip çıktı. Bu anlaşmada önemli olan iki kurumun vizyonunun örtüşmesi. Bunun karşılığını alıyoruz ve bundan çok memnunuz." ifadelerini kullandı.







