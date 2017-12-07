Beşiktaş yedekleriyle de farklı

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında Almanya ekibi Leipzig'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta yedek oyuncular, kendilerine verilen şansı bu önemli karşılaşmada iyi değerlendirdi.

Şampiyonlar Ligi'nin 5. karşılaşmasında Porto ile 1-1 berabere kalarak, grup mücadelesinin bitimine bir maç kala adını son 16 turuna yazdıran siyah-beyazlı ekip, Almanya'da yedek ağırlıklı kadroyla da sonuca gitmesini bildi.

Teknik direktör Şenol Güneş, Leipzig karşısında Pepe, Ricardo Quaresma, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Fabricio Agosto Ramirez, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson gibi ilk 11'de sürekli oynattığı oyuncuları tercih etmezken, Süper Lig ve Avrupa'da genelde yedek soyundurduğu Tolga Zengin, Necip Uysal, Matej Mitrovic, Gary Medel, Mustafa Pektemek, Jeremain Lens ve Alvaro Negredo'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

Cezası nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Caner Erkin, Leipzig maçında ilk 11'de görev alırken, bu sezon ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayan Orkan Çınar da mücadelenin ikinci yarısında şans buldu.

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Grandmedical Manisaspor ile oynadığı karşılaşmada ilk 11'de şans bulan oyuncuların büyük bölümünün oynadığı Leipzig'e üstünlük kurarak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde namağlup ve lider olarak gruptan çıkan ilk Türk takımı oldu.

Yedeklerle 2 karşılaşmayı da kazandı

Beşiktaş, bu sezon yedek oyuncularıyla çıktığı 2 resmi karşılaşmayı da kazanmasını bildi.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de ve Avrupa'da fazla tercih edilmeyen oyuncularıyla Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Grandmedical Manisaspor'u 9-0 yenerek tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son karşılaşmaya rahat çıkan ve yine yedek oyuncularını sahaya süren Beşiktaş, Leipzig'i 2-1 yenerek grubu namağlup tamamladı.

Siyah-beyazlılar, kenardaki oyuncuların görev yaptığı bu 2 karşılaşmada toplam 11 gol atmayı başardı.

Negredo parlıyor

Beşiktaş'ın yedek oyuncuları arasında en fazla dikkati çeken oyuncu Alvaro Negredo oldu.

Bu sezon Cenk Tosun'un gölgesinde kalan Negredo, ilk 11'de sahaya çıktığı son 2 maçta 5 gol attı.

İspanyol oyuncu ayrıca, üst üste oynanan 3 resmi maçta da rakip fileleri havalandırdı. İlk 11'de çıktığı Grandmedical Manisaspor maçında 4 kez gol sevinci yaşayan Negredo, ardından Süper Lig'de Galatasaray ile oynanan derbide kısa sürede gol atmayı başardı. Mücadelenin 88. dakikasında oyuna dahil olan İspanyol oyuncu, 90+1. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Negredo, son maçlardaki performansını Leipzig karşılaşmasına da taşıdı ve yine ilk 11'de oynadığı mücadelenin 10. dakikasında penaltıdan golü buldu.

Siyah-beyazlı formayla ilk golünü ligdeki Aytemiz Alanyaspor maçında atan Negredo, Leipzig filelerini havalandırarak gol sayısını 7'ye yükseltti. Alvaro Negredo, bu gollerin 6'sını son 3 maçta attı.

Tolga Zengin kurtarışlarıyla damga vurdu

Siyah-beyazlı ekipte kaleci Tolga Zengin de Leipzig karşısında kurtarışlarıyla maça damga vuran oyuncu oldu.

Bu sezon sadece Grandmedical Manisaspor maçında ilk 11'de şans bulan Tolga, Leipzig karşısında da kendisine verilen görevi başarılı bir şekilde yerine getirdi. Maç boyunca Alman ekibinin üst üste bulduğu pozisyonlarda kalesini başarıyla koruyan tecrübeli file bekçisi sadece bir gole izin verirken, 9 kurtarış yaptı.

Lens penaltı kazandırdı

Beşiktaş'ta bu sezon zaman zaman eleştirilen Jeremain Lens, Leipzig karşısında ortaya koyduğu performansla rakiplerine zorlu anlar yaşattı.

Maçın başında sağ kanatta etkili bir şekilde gelen Hollandalı oyuncu, ceza alanında rakibi tarafından düşürülünce takımına penaltı kazandırdı. Negredo, Lens'in kazandırdığı penaltı atışını gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu sezon ligde sadece Trabzonspor karşısında gol bulan Lens, Grandmedical Manisaspor karşısında da hat-trick yaptı.

Orkan 2. golü attırdı

Siyah-beyazlılarda dikkatleri üzerine çeken oyunculardan biri de 21 yaşındaki Orkan Çınar oldu.

Sezon başında Gaziantepspor'dan transfer edilen ve siyah-beyazlı formayla ilk maçına Grandmedical Manisaspor karşısında çıkan Orkan, 2 maçta kendini göstermeyi bildi. Türkiye Kupası'nda attığı golün yanı sıra asist de yapan genç oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk heyecanını ise Leipzig mücadelesinde yaşadı.

Leipzig maçının 68. dakikasında Mustafa Pektemek'in yerine oyuna dahil olan Orkan Çınar, 90. dakikada Anderson Talisca'nın attığı golün hazırlayıcısı olarak dikkati çekti.