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Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş, Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş, Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

Gruptaki 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puana ulaşan Beşiktaş, 4 puanda kalan Boluspor'a ikili averajda üstünlük kurarak son 16 turuna tura çıktı.

Talisca golle döndü
Beşiktaş'ta sakatlığının geçmesiyle 59 gün sonra Boluspor maçında forma giyen Anderson Talisca, gollü bir dönüş yaptı.

Maçta 34. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Talisca, 60. dakikada yerini Aras Özbiliz'e bıraktı. Aras da omzundan yaşadığı sakatlığın ardından hazır hale gelerek forma giyme şansı yakaladı.

Bu arada, siyah-beyazlı formayla son olarak Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasındaki Kayserispor maçında gol atan Ömer Şişmanoğlu, uzun bir aradan sonra gol sevinci yaşadı.

72. dakikada sol kanatta Olcay Şahan ile paslaşarak ceza sahasına giren Ömer Şişmanoğlu, şık bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0

Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Devre arası hazırlıkları 2 Ocak'ta başlayacak
Boluspor maçının ardından siyah-beyazlı takımda kısa süreli tatil dönemi başladı. Beşiktaş, devre arası hazırlıklarına 2 Ocak Pazartesi günü başlayacak.

Muhabir: Ercan Doğan, Hüseyin Eroğul

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