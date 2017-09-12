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Beşiktaş'ın Avrupa'daki golcüsü Quaresma

- UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında yarın Portekiz'in Porto takımına konuk olacak Beşiktaş'ta 11 gol atan Ricardo Quaresma, siyah-beyazlıların mevcut kadroda Avrupa'daki en golcü oyuncusu durumunda bulunuyor - Quaresma, yarın bir gol atarsa sıralamada Bobo'yu yakalayacak - Siyah-beyazlı ekipte, Quaresma'nın ardından Cenk Tosun 7 golle kadrodaki en golcü ikinci oyuncu oldu

Beşiktaş'ın Avrupa'daki golcüsü Quaresma


İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında yarın Portekiz temsilcisi Porto ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma, yeni başarı için forma bekleyecek.

Siyah-beyazlı formayla Avrupa'da şu ana dek 11 gol atan Quaresma, Avrupa kupalarında takımının en golcü oyuncusu durumunda bulunuyor. Portekizli oyuncu, yarın bir gol attığı takdirde 12 gole ulaşacak ve Bobo'yu yakalayacak. Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ın geçen sezon Avrupa kupalarıda yaptığı maçlarda 3 gol attı. Portekizli oyuncu, bu 3 golü de Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti.


- Cenk Tosun, Demba Ba ve Pancu'nun arkasında


Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Cenk Tosun ise 7 golle mevcut kadroda en golcü ikinci oyuncu durumunda bulunuyor.

Avrupa kupalarında geçen sezon takımına 4 gol kazandıran Cenk, 8 gollü Demba Ba ile 9 kez fileleri havaladıran Gabriel Daniel Pancu'ya yaklaştı. Cenk, yarınki karşılaşmada bir veya daha fazla gol atarsa bu iki oyuncuyu geçme fırsatı bulacak.


- Diğer golcüler


Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı hedefleyen siyah-beyazlı ekipte Anderson Talisca ve Ryan Babel, Avrupa'da üçer kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş'ta ayrıca Oğuzhan Özyakup ile Mustafa Pektemek ikişer; Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Tolgay Arslan birer kez gol sevinci yaşadı.


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BeşiktaşFutbolPortoQuresmaUEFA Şampiyonlar Ligi
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