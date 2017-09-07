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Beşiktaş'ın forvet oyuncuları çıkış arıyor

Bu ay Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu maçlara çıkacak Beşiktaş'ta forvet oyuncuları çıkış arıyor.

Beşiktaş'ın forvet oyuncuları çıkış arıyor

İSTANBUL - ERCAN DOĞAN

Sezona iyi başlayamayan siyah-beyazlı forvet oyuncuları Cenk Tosun, Alvaro Negredo, Mustafa Pektemek, bu ay içinde zorlu maçlarda formlarını yükselterek hem çıkış yapmayı hem de takımlarına katkı vermeyi hedefleyecek.

Hücum hattında yer alan bu üç oyuncu, Beşiktaş'ın şu ana dek yaptığı 4 resmi maçta sadece 2 gol atabildi.

Siyah-beyazlı takımın forvetinde yer alan oyuncular arasında yalnız Cenk Tosun, resmi maçlarda gol sevinci yaşayabildi.

Savunmadaki oyuncular kadar attılar

Siyah-beyazlı ekibin forvetleri 4 resmi maçta savunma oyuncuları kadar gole katkıda bulunabildi.

Bu üç oyuncudan sadece Cenk 2 gol atarken, savunmanın göbeğinde oynayan Pepe ile Dusko Tosic de birer kez gol sevinci yaşadı.

Cenk Tosun, gollerini artırma peşinde

Beşiktaş'ta forvet oyuncuları adına golleri bulan Cenk Tosun, ligde ve Avrupa'daki zorlu maçlarda gol sayısını artırmaya çalışacak.

Sezon başında Turkcell Süper Kupa'da siyah-beyazlı ekibin Atiker Konyaspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada fileleri havalandıran Cenk, Süper Lig'in ilk haftasında da Antalyaspor karşısında gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı oyuncu, sonraki Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarında ise gol atma başarısı gösteremedi.

Cenk Tosun, A Milli Takım'ın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hırvatistan ile yaptığı karşılaşmada takımın tek golünü atarak moral buldu.

Negredo ilk 11'i kovalıyor

Beşiktaş'ın önemli transferleri arasında yer alan Alvaro Negredo ise ilk 11'de şans bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlı takımın oynadığı 4 resmi maçta sonradan oyuna dahil olan ve sadece 59 dakika süre alabilen İspanyol oyuncu, zorlu maçlarda hem ilk 11'i hem de golü kovalayacak.

Muhabir: Ercan Doğan

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