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Beşiktaş'ın hırçınları Necip ve Tosic

- Siyah-beyazlı futbolcular, sezonun 16 haftalık ilk bölümünde 1 kırmızı, 33 de sarı kart gördü - Tek kırmızı kartı Necip Uysal görürken, Tosic ise 5 kez sarı kartla cezalandırıldı - Talisca, Cenk Tosun, Fabricio, Aboubakar, Kerim Frei, Ömer Şişmanoğlu, Rhodolfo ve Aras Özbiliz, ligin ilk bölümünü kart görmeden tamamladı

Beşiktaş'ın hırçınları Necip ve Tosic


İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN EROĞUL - Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünü 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetin ardından 35 puanla ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş'ın futbolcuları 1 kırmızı, 33 de sarı kart gördü.

Siyah-beyazlı ekipte tek kırmızı kartı Necip Uysal görürken, savunma oyuncusu Dusko Tosic ise 5 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Necip ayrıca, 16 haftalık periyodu 2 sarı kartla tamamladı. Siyah-beyazlılarda Ricardo Quaresma, Marcelo Guedes ve Adriano Correia dörder sarı kartla cezalı duruma düştü.

Atiba Hutchinson, gördüğü 3 sarı kartla, ilk bölümü ceza sınırında tamamlarken, hakemler, Atınç Nukan ve Gökhan Gönül'e ikişer sarı kart gösterdi. Siyah-beyazlı ekipte Andreas Beck, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Gökhan İnler, Tolga Zengin, Olcay Şahan ve Tolgay Arslan ise birer kez sarı kart gördü.


- Kart görmeyenler


Beşiktaş'ta ilk bölümü 7 futbolcu kart görmeden tamamladı.

Siyah-beyazlılarda Anderson Talisca, Cenk Tosun, Fabricio Agosto Ramirez, Vincent Aboubakar, Kerim Frei, Ömer Şişmanoğlu ve Aras Özbiliz, 16 haftalık ilk bölümde hakemlerden hiç kart görmedi.


- Geçen sezona göre kart sayısı azaldı


Siyah-beyazlı ekip geçen sezonun aynı dönemine göre daha sakin bir süreç geçirdi.

Beşiktaşlı futbolcular, geçen sezonun aynı döneminde 1 kırmızı, 36 sarı kart görmüştü.


- Kart raporu


Beşiktaşlı futbolcuların Süper Lig'de sezonun 16 haftalık ilk bölümünde gördüğü kartlar şöyle:


Futbolcu Maç Sarı Kart Kırmızı Kart Necip Uysal 8 2 1 Dusko Tosic 13 5 - Ricardo Quaresma 14 4 - Marcelo Guedes 15 4 - Adriano Correia 13 4 - Atiba Hutchinson 14 3 - Atınç Nukan 3 2 - Gökhan Gönül 12 2 - Andreas Beck 9 1 - Caner Erkin 6 1 - Gökhan İnler 8 1 - Oğuzhan Özyakup 11 1 - Olcay Şahan 11 1 - Tolga Zengin 2 1 - Tolgay Arslan 15 1 - Cenk Tosun 16 - - Fabricio Agosto Ramirez 14 - - Kerim Frei 6 - - Luiz Rhodolfo 5 - - Ömer Şişmanoğlu 8 - - Vincent Aboubakar 14 - - Aras Özbiliz 1 - - Anderson Talisca 6 - -



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