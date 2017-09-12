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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi mücadelesi başlıyor

- Siyah-beyazlı takım, G Grubu ilk maçında yarın Portekiz temsilcisi Porto'ya konuk olacak

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi mücadelesi başlıyor


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu mücadelesine Portekiz deplasmanında başlayacak.

Siyah-beyazlı takım, G Grubu'ndaki ilk maçında yarın Portekiz temsilcisi Porto'ya konuk olacak. İki takım arasındaki mücadele, TSİ 21.45'te Dragao Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

Porto-Beşiktaş maçını İngiltere Futbol Federasyonundan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Constantine Hatzidakis'ın üstleneceği mücadelenin ilave yardımcı hakemleri, Craig Pawson ve Jonathan Moss olacak.


- Porto'da Aboubakar cezalı


G Grubu'ndaki ilk maçında Beşiktaş'ı konuk edecek Porto'da iki futbolcu cezalı durumda bulunuyor.

Portekiz temsilcisinde, geçen sezon siyah-beyazlı ekipte forma giyen Vincent Aboubakar'ın yanı sıra Maxi Pereira cezalarından dolayı Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Aboubakar, geçen sezon siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile oynadığı maçta rakibine yönelik hareketi nedeniyle 3 maç ceza almıştı. Bu cezası nedeniyle siyah-beyazlıların Olympique Lyon ile yaptığı iki karşılaşmada forma giyemeyen Aboubakar, cezasını Beşiktaş mücadelesiyle tamamlayacak.


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BeşiktaşFutbolPortoşampiyonlar Ligi
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