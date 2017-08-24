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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü belirlendi

- Siyah-beyazlılar, G Grubu'ndaki ilk maçını 13 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Porto takımıyla yapacak

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü belirlendi


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynanacak maçların fikstürü belli oldu.

Siyah-beyazlılar, "Kupa 1"deki ilk maçını 13 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'in Porto takımıyla yaparken, gruptaki son karşılaşmada ise 6 Aralık Çarşamba günü Almanya'nın Leipzig ekibine konuk olacak.

G Grubu'nun maç fikstürü şöyle:

13 Eylül Çarşamba:

Porto - Beşiktaş

Leipzig - Monaco


26 Eylül Salı:

Beşiktaş - Leipzig

Monaco - Porto

17 Ekim Salı:

Monaco - Beşiktaş

Leipzig - Porto

1 Kasım Çarşamba:

Beşiktaş - Monaco

Porto - Leipzig

21 Kasım Salı:

Beşiktaş - Porto

Monaco - Leipzig


6 Aralık Çarşamba:

Leipzig - Beşiktaş

Porto - Monaco

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFikstürFutbolG GrubuUEFA Şampiyonlar Ligi
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