Beşiktaş'ın şampiyonluk kupası Edirne'de





EDİRNE (AA) - Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig 2016-2017 sezonu şampiyonluk kupasını Edirne'de taraftarlarla buluşturdu.

Elde edilen başarıyı tüm yurttaki taraftarlarla paylaşmayı amaçlayan siyah-beyazlı kulüp, şampiyonluk kupasını İstanbul dışında ilk olarak Edirne'de sergiledi.

Saraçlar Caddesi'ndeki Kartal Yuvası mağazasına getirilen şampiyonluk kupası, cam koruma içerisinde muhafaza edilerek, vatandaşların izlenimine sunuldu.

Mağazada yoğunluk oluşturan siyah-beyazlı taraftarlar, kupayla hatıra fotoğrafları çektirdi.





- Kupanın Türkiye turu





Organizasyonun güvenlik sorumlusu Olgun Aydemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 81 ili dolaşacakları etkinlik kapsamında kupanın ilk olarak Edirne'ye getirildiğini söyledi.

Beşiktaş taraftarlarının şampiyonluk kupasını görmeyi çok istediğini belirten Aydemir, "Kupa ilk Edirne'de sergileniyor. Vatandaşlar hafta içi olmasına rağmen yoğun ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Kupayı görmek için mağazaya akın eden taraftarlar da yaşadıkları memnuniyeti dile getirdi.