Beşiktaş'ın sezon açılış maçları karnesi iyi

İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna Antalyaspor maçıyla başlayacak son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, lig tarihindeki açılış karşılaşmalarında 35 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Son 16 sezonda 4. kez lige evinde "merhaba" diyecek siyah-beyazlılar, lig tarihinde 29 kez açılış maçlarını iç sahada oynadı. Beşiktaş, bu maçlarda 25 galibiyet elde etti, sadece bir yenilgi aldı, 3 kez de berabere kaldı.

- Tek yenilgi 16 yıl önce





Beşiktaş, iç sahada oynadığı sezonun ilk hafta maçlarında tek yenilgisini 16 yıl önce Trabzonspor'a karşı yaşadı.

İki ekip arasında 2001-2002 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı 2-1 yitiren siyah-beyazlılar, iç sahada ilk kez sezona puansız başladı.

Geçen sezonun ilk haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmayı 4-1 kazandı.





- Son 4 sezonda kazandı





Siyah-beyazlı ekip, son 4 sezondaki açılış maçlarını kazanmasını bildi.

Geçen sezon Alanyaspor'u evinde 4-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 ile 2014-2015'te Mersin İdmanyurdu'nu deplasmandaki karşılaşmalarda 5-2 ve 1-0 yendi. 2013-2014'ün açılış maçında Trabzonspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, rakibini 2-0'lık skorla geçti.





- Sadece 8 maçta gol atamadı

Sezonun ilk haftalarındaki maçlardan 51'inde gol atan Beşiktaş, buna karşın sadece 8 karşılaşmada lige sessiz giriş yaptı.

Siyah-beyazlılar, ilk haftalarda 24 maçta gol yemezken, 35 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı.

Açılış maçlarında en farklı galibiyetleri 4-0'lık sonuçlarla alan Beşiktaş, buna karşın ilk haftalarda en farklı yenilgiyi 2-0 ile yaşadı.





- 33 sezondur golsüz açılış yok





1983-1984 sezonunda Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak lige başlayan Beşiktaş'ın, daha sonraki 33 sezonda başlangıç maçları golsüz bitmedi.

Sezona başlangıç karşılaşmalarında toplam 106 gol kaydeden siyah-beyazlılar, kalesinde 43 gol gördü.

Beşiktaş, şampiyon olduğu son 2 sezona ise gollü başlangıçlar yaptı. 2015-2016'da Mersin İdmanyurdu'nu deplasmanda 5-2 yenen siyah-beyazlı ekip, geçen sezon ise Alanyaspor'a evinde 4-1 üstünlük sağladı.





- Sezonun ilk haftasındaki maçları

Beşiktaş'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon MaçSonuç1959Altay-Beşiktaş 1-21959-1960Beşiktaş-Vefa 4-11960-1961Beşiktaş-Göztepe 3-11961-1962Beşiktaş-Göztepe 1-01962-1963Beşiktaş-Vefa 4-01963-1964Beşiktaş-İstanbulspor 2-01964-1965Beşiktaş-İstanbulspor 3-01965-1966Beşiktaş-Feriköy 3-01966-1967Beşiktaş-İzmirspor 4-01967-1968Beşiktaş-Vefa 1-01968-1969Beşiktaş-İstanbulspor 1-01969-1970Beşiktaş-İstanbulspor 3-11970-1971Beşiktaş-Vefa 2-01971-1972Giresunspor-Beşiktaş 0-01972-1973Boluspor-Beşiktaş 1-01973-1974Bursaspor-Beşiktaş 1-11974-1975Beşiktaş-Bursaspor 3-11975-1976Balıkesirspor-Beşiktaş 1-11976-1977Bursaspor-Beşiktaş 0-01977-1978Diyarbakırspor-Beşiktaş 2-01978-1979Beşiktaş-Orduspor (Ankara) 1-01979-1980Beşiktaş-Altay 1-11980-1981Gaziantepspor-Beşiktaş 1-11981-1982Beşiktaş-Gaziantepspor 4-11982-1983MKE Ankaragücü-Beşiktaş 1-11983-1984Antalyaspor-Beşiktaş 0-01984-1985Beşiktaş-Boluspor 2-01985-1986Zonguldakspor-Beşiktaş 0-11986-1987Samsunspor-Beşiktaş 2-21987-1988Beşiktaş-Denizlispor 3-01988-1989MKE Ankaragücü-Beşiktaş 1-21989-1990Beşiktaş-Boluspor 3-01990-1991Gaziantepspor-Beşiktaş 0-11991-1992Beşiktaş-Gençlerbirliği 1-11992-1993Beşiktaş-Karşıyaka 1-11993-1994Beşiktaş-Gençlerbirliği (Bursa) 3-01994-1995Denizlispor-Beşiktaş 1-31995-1996Kayserispor-Beşiktaş 1-11996-1997Bursaspor-Beşiktaş 2-01997-1998Beşiktaş-Şekerspor 2-11998-1999Beşiktaş-MKE Ankaragücü 4-11999-2000Gençlerbirliği-Beşiktaş 1-02000-2001Beşiktaş-Yimpaş Yozgatspor 3-02001-2002Beşiktaş-Trabzonspor 1-22002-2003Bursaspor-Beşiktaş 2-22003-2004Samsunspor-Beşiktaş 1-32004-2005Malatyaspor-Beşiktaş 1-12005-2006Kayseri Erciyesspor-Beşiktaş 1-12006-2007Manisaspor-Beşiktaş 1-02007-2008Beşiktaş-Konyaspor 1-02008-2009Antalyaspor-Beşiktaş 2-32009-2010İBB Spor-Beşiktaş 1-12010-2011Bucaspor-Beşiktaş 0-12011-2012Eskişehirspor-Beşiktaş 2-12012-2013İBB Spor-Beşiktaş 1-12013-2014Beşiktaş-Trabzonspor 2-02014-2015Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş 0-12015-2016Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş 2-52016-2017Beşiktaş-Alanyaspor 4-1



