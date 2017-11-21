Beşiktaş'ın tarihi başarısı





İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. maçlar sonunda gruptan lider olarak bir üst tura çıkmayı garantileyen Beşiktaş'ı tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki beşinci maçında Porto önünde aldığı 1-1'lik beraberlik sonrasında lider olarak bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Beşiktaş'ı tebrik eder, gruptaki son maçında ve UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda başarılarının devamını dileriz."





- Hidayet Türkoğlu'ndan da kutlama





Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da sosyal medya hesabı Twitter'dan Beşiktaş'ı kutladı.

Türkoğlu mesajında, "Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider olarak çıkarak bizleri gururlandıran temsilcimiz Beşiktaş'ı yürekten kutlarım. İkinci turda başarılar." ifadelerini kullandı.