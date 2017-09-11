Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Muratbey Uşak Necip Fazıl Kısakürek AB
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi
eFinans’tan e-Fatura Katkısı
eFinans’tan e-Fatura Katkısı

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı Türk Telekom Tivibu'da

- UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi Eylül ayı karşılaşmaları, Türk Telekom Tivibu ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı Türk Telekom Tivibu'da

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın da yer aldığı 2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları yarın akşam oynanacak maçlarla başlayacak ve sadece Tivibu Spor'da yayınlanacak.

Türk Telekom açıklamasına göre, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki "heyecan dolu" mücadeleler Tivibu Spor kanallarında futbolseverlerle buluşuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup mücadeleleri, yarın saat 21.45'te oynanacak üç önemli maçla başlıyor.

Barcelona-Juventus maçı Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi grup maçlarının ikinci günü olan 13 Eylül Çarşamba gününde ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş saat 21.45'te Porto ile karşılaşacak ve mücadele sadece Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri ise 14 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak. Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir, ilk maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak. Günün bir diğer mücadelesinde temsilcimiz Konyaspor, Fransız temsilcisi Marsilya'ya konuk olacak. Saat 22.05'te başlayacak karşılaşma sadece Tivibu Spor 2’den naklen yayınlanacak.

Tivibu Spor maç programı şu şekilde:

12 Eylül Salı

UEFA Şampiyonlar Ligi: Barcelona-Juventus, 21.45 (Tivibu Spor 2)

UEFA Şampiyonlar Ligi: Roma-Athletico Madrid, 21.45 (Tivibu Spor 3)

UEFA Şampiyonlar Ligi: Chelsea-Karabağ, 21.45 (Tivibu Spor 4)

13 Eylül Çarşamba

UEFA Şampiyonlar Ligi: Porto-Beşiktaş, 21.45 (Tivibu Spor 2)

UEFA Şampiyonlar Ligi: Tottenham-Dortmund, 21.45 (Tivibu Spor 3)

UEFA Şampiyonlar Ligi: Liverpool-Sevilla, 21.45 (Tivibu Spor 4)

14 Eylül Perşembe

UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir-Ludogorets, 20.00 (Tivibu Spor 2)

UEFA Avrupa Ligi: Austria Wien-Milan, 20.00 (Tivibu Spor 3)

UEFA Avrupa Ligi: Atlanta-Everton, 20.00 (Tivibu Spor 4)

UEFA Avrupa Ligi: Marsilya-Konyaspor, 22.05 (Tivibu Spor 2)

UEFA Avrupa Ligi: Arsenal-Köln, 22.05 (Tivibu Spor 3)

UEFA Avrupa Ligi: Hertha Berlin-Athletic Bilbao, 22.05 (Tivibu Spor 4)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
2017-2018 UEFA Şampiyonlar LigiBeşiktaşGrup MaçlarıNaklen YayınTivibuTivibu Spor KanallarıTürk Telekom
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5