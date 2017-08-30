Beşiktaşlı futbolcuların jesti, minik taraftarı duygulandırdı





MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - MUSTAFA ÇİFTÇİ - Beşiktaş sevgisini anlattığı mektubunun ablası tarafından sosyal medyada paylaşılmasıyla siyah-beyazlı futbolcuların da dikkatini çeken 9 yaşındaki taraftar Mileyn Marangoz, oyuncular tarafından kendisine gönderilen imzalı formasına kavuştu.

Almanya'da yaşayan ve şu anda ailesiyle tatil için Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evlerinde bulunan Mileyn Marangoz, Beşiktaşlı futbolcuların imzalarının yer aldığı hediye forma ve mektupla mutlu oldu.

Mileyn, taraftarı olduğu Beşiktaş'ın üst üste yaşadığı iki şampiyonluk ve aldıkları üçüncü yıldızla ilgili duygu ve düşüncelerini yazıya döktüğü mektubunda, "Beşiktaş yine şampiyon oldu. Üçüncü yıldızını taktı. Yarın bakarsın dördüncü de gelir armamıza. Çok seviniyorum buna. Beşiktaş'ın oyuncularını da çok seviyorum. Şimdi size bazılarını söylüyorum. Sizi çok seviyorum oyuncular. Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Gökhan Töre, Demba Ba, Tolgay Arslan. Hepsini çok seviyorum. İnşallah bir gün Vodafone Arena'da görüşürüz." ifadelerini kullanmıştı.

Mektubunun ablası Seril Marangoz tarafından sosyal medyada paylaşılmasının ve büyük ilgi görmesinin ardından Beşiktaşlı futbolcular da Mileyn'e bir mektupla cevap vermişti.

Mileyn'e kaptan Tolga Zengin imzasıyla, "Mektubunu okuduk. Şampiyonluğumuz ve üçüncü yıldız seni çok mutlu etmiş. Seni mutlu etmiş olmak bizleri de sevindirdi. İnşallah bu sezon da şampiyon olacağız. Dileriz en kısa zamanda armamıza dördüncü yıldızı ekleyip seni daha da mutlu ederiz. Bizleri çok sevdiğini yazmışsın. Tüm futbolcu abilerin; biz de seni çok seviyoruz. Buradan sana sevgilerimizi gönderiyoruz. Almanya'da yaşıyormuşsun. Şimdi sana bizden hatıra bir forma yolluyoruz. Senin de söylediğin gibi bir gün Vodafone Park'ta görüşürüz Mileyn." ifadelerinin yer aldığı bir mektup ve futbolcuların imzalarının bulunduğu bir forma gönderildi.





- Gözyaşlarını tutamadı





Futbolcuların imzalarının yer aldığı formayı görünce duygularını ifade etmekte zorlanan Mileyn, gözyaşlarını tutamadı.

Futbolcuların gönderdiği formadaki imzaları tek tek inceleyen ve mektubu okuyan Beşiktaş taraftarı Mileyn, formayı giyip, kartal pençesi hareketi yaparak, formanın kendisi için "bayram hediyesi" olduğunu söyledi.

Beşiktaş sevgisinin ablası sayesinde başladığını anlatan Mileyn, takımının tüm maçlarını izlediğini, odasında siyah-beyazlı futbolcuların fotoğraflarının bulunduğunu ifade etti.

Mektubuna karşılık veren futbolculara ve takım kaptanı Tolga Zengin'e teşekkür eden Mileyn, "Beşiktaş'ı çok seviyorum. Mektubu ve formayı görünce çok mutlu oldum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bir gün futbolcularla da tanışırım. Artık tek isteğim, takımımın maçını Vodafone Park'ta izlemek." diye konuştu.





- Seril Marangoz: "Bizim için en güzel tatil hediyesi oldu"





Mileyn'in Beşiktaş sevgisinde büyük katkısı olan ablası Seril Marangoz ise kardeşinin kendisinden daha tutkulu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın şampiyon olduğu gün kardeşinin odasında bulduğu mektubu sosyal medyada paylaştığını anlatan Seril Marangoz, şunları kaydetti:

"Mektup sosyal medyada ilgi gördü. Daha sonra BJK TV sunucusu Melike hanım bana yazdı. Biz çok şaşırdık ve sevindik. İkimiz de çok büyük Beşiktaş aşığıyız. Çok heyecanlandık ve mutlu olduk. Bizim için en güzel tatil hediyesi oldu. Bu, çok büyük sürpriz oldu. Ben babam sayesinde küçüklüğümden beri Beşiktaşlıyım. Kardeşim de benim sayemde Beşiktaşlı oldu. Bütün maçları beraber izledik. İnşallah bir gün takımımızın maçını Vodafone Park'ta izleriz. Tüm futbolculara çok teşekkür ediyorum. Bizim için bir hayal gerçekleşti."

Baba Şerif Marangoz ise iki kızının da Beşiktaş taraftarı olduğunu kaydetti. Beşiktaş'ın hiçbir maçını kaçırmadıklarını vurgulayan Marangoz, "40 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Tatil için Türkiye'ye geldik. Burada bana da büyük bir sürpriz yaptılar. Çocuklarım için tam anlamıyla büyük bir bayram hediyesi oldu. Takımın tüm futbolcularına çok teşekkür ediyorum. Mileyn iki gündür heyecandan uyku uyuyamıyor. Beşiktaş bizim için çok farklı ve anlamlı." diye konuştu.