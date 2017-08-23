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Beşiktaşlı Pepe imza gününde

Beşiktaş Futbol Takımı'nın Portekizli yıldız ismi Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe), imza günü etkinliğine katıldı.

Beşiktaşlı Pepe imza gününde

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı'nın Portekizli yıldız ismi Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe), imza günü etkinliğine katıldı.

Vodafone Park'ta bulunan Kartal Yuvası mağazasında düzenlenen organizasyona siyah-beyazlı taraftarların ilgisi yüksek oldu. İmza etkinliğinin başlamasından saatler önce stada gelerek sıraya giren taraftarlar, uzun kuyruk oluşturdu.

Pepe'yi görüp, imza alabilmek ve fotoğraf çektirmek isteyen binlerce taraftar, stat dışında uzun kuyrukta bekledi. Taraftarlar, imza günü için mağazaya gruplar halinde alındı.

Oluşan izdiham nedeniyle görevliler, taraftarların sadece imza alıp, fotoğraf çektirmemelerini istedi. Pepe'den imza almayı başaran siyah-beyazlı futbolseverler büyük mutluluk yaşarken, tezahüratlar yaptı.

"Hedefimiz, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak"

Yıldız oyuncu, imza günü esnasında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak istediklerini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın gerçekleştirilecek kura çekimi öncesi eski takımı Real Madrid'le aynı grupta olmayı isteyip istemediğinin sorulması üzerine Pepe, "Tabii ki Real Madrid'e karşı oynamak güzel olurdu. Son senelerin en zorlu ve en iyi takımı. Güçlü bir rakip. Bizim hedefimiz, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak. Bunu başarmak istiyoruz." diye konuştu.

İmza gününde taraftarların ilgisiyle ilgili olarak ise Pepe, "Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Benim için çok önemli bir an. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Onlarla burada birlikte olabilmek benim için çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman

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