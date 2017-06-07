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Beşiktaşlı Rhodolfo, Brezilya yolunda

- Siyah-beyazlı kulüp, futbolcusu Luiz Rhodolfo'nun transferi için Flamengo ile görüşüyor

Beşiktaşlı Rhodolfo, Brezilya yolunda


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, savunma oyuncusu Luiz Rhodolfo'nun transferi konusunda Brezilya ekibi Flamengo ile görüşmelere başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Luiz Rhodolfo'nun transferi konusunda Flamengo kulübü ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Ülkesinin Gremio kulübünden 3 milyon 300 bin avro bonservis bedeli karşılığında 2015-2016 sezonunda siyah-beyazlı takıma transfer edilen 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, Beşiktaş ile önümüzdeki sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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BeşiktaşFlamengoFutbolLuiz RhodolfoSpor Toto Süper LigSüperlig
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