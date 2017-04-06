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Beşi̇ktaşlılar adını̇ koltuğuna yazdırabilecek

Yeni sezonda Beşiktaş'ta kombine bilet alan taraftar, Vodafone Arena'daki koltuğuna kendi adını yazdırabilecek.

Beşi̇ktaşlılar adını̇ koltuğuna yazdırabilecek

İSTANBUL(AA) - Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş yine bir ilke imza atıyor ve Türkiye'de ilk defa on binlerce taraftarının adını stadına yazıyor. Yeni sezonda kombine bilet alarak Vodafone Arena'da koltuk sahibi olan siyah-beyazlı taraftarlar, koltuklarına kendi adlarını yazma şansı yakalıyor." denildi.
"Normal kombineler için 100, VIP koltuklar için 200 lira olacak"
Bugüne kadar Beşiktaş'ın adını sıralara, duvarlara, köprülere, yollara, kapılara, camlara hatta vücuduna yazan siyah-beyazlı taraftarın, bu kez kendi adını stattaki koltuğuna işleme fırsatı bulacağının aktarıldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Taraftarlar, sezon boyunca maçların coşkusunu kendi isimlerinin yazılı olduğu koltukta yaşayacak. Hazırlanan özel plakalara basılacak isimler, her bir taraftarın Vodafone Arena'da sahip olduğu koltuğa yerleştirilecek. Taraftarlar kombineleri yenilerken veya yeni kombinelerini alırken Kombine Merkezi'nden ya da sonrasında Kartal Yuvası online sitesi üzerinden adlarını koltuklarına yazdırabilecek. İsim yazdırma bedeli normal kombineler için 100, VIP koltuklar için 200 lira olacak."

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Vodafone ArenaSüperligSpor Toto Süper LigSporFutbolBeşiktaş
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