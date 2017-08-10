Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında 13 Ağustos Pazar günü sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda top kontrolü ve pas çalışması yapan futbolcuların yarım sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladıkları aktarıldı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.