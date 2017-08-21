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Beşiktaş'ta Bursaspor maçı hazırlıkları

- Siyah-beyazlı takım, kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi

Beşiktaş'ta Bursaspor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü Bursaspor ile Vodafone Park'ta karşılaşacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra düşük tempoda minyatür kale maç yaptı. Pilates toplarıyla oynanan minyatür kale maçın ardından bir süre çeşitli pas ve koşu çalışmaları yapan Beşiktaşlı futbolcular, kurulan istasyonda koşu ve şut idmanıyla antrenmana devam etti. Çalışma, üçerli oynanan minyatür kale maçla sona erdi.

Tedavileri devam eden Gökhan Gönül, Gökhan Töre ve Atınç Nukan, idmana katılmadı.

Antrenmanın sona ermesinin ardından sahada kalan Quaresma, Lens, Talisca ve Orkan Çınar, bir süre şut çalıştı.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla Bursaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.


- Negredo ve Ali Naibi'ye doğum günü kutlaması


Beşiktaş'ın yeni transferi Alvaro Negredo ve A takım direktörü Ali Naibi'nin doğum günü, pasta kesilerek kutlandı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden verilen bilgiye göre Negredo, "32. yaş günümde burada sizinle birlikte olduğum için çok mutluyum. Şampiyonluk yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı. Ali Naibi'nin ise "Hep birlikte çalışarak sezon sonunda yeniden şampiyonluğu kazanalım." dediği aktarıldı.

Şenol Güneş ve siyah-beyazlı futbolcular, Negredo ve Ali Naibi'nin doğum gününü kutladı.

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