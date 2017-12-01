Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 14. haftasındaki derbi mücadelesinde yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı belirtildi.
İdmanın dar alanda kontrol pas ve çift kale taktik maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.
Bu antrenmanla çalışmalarını noktalayan Beşiktaş, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.