Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi yardım kampanyası iklimlendirme profesyonellerini hakkı eren ÜÇ BELEDİYE DAHA KATILDI
Çiftçilere zor gün desteği
Çiftçilere zor gün desteği
259 şubesini kapatacak
259 şubesini kapatacak
Ziyaretçi akını oldu
Ziyaretçi akını oldu
İhracatta Kasım iyi geçti
İhracatta Kasım iyi geçti
Çözümü Ankara'ya taşıdı
Çözümü Başkent'e taşıdı

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 14. haftasındaki derbi mücadelesinde yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat...

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamamlandı


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 14. haftasındaki derbi mücadelesinde yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı belirtildi.

İdmanın dar alanda kontrol pas ve çift kale taktik maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

Bu antrenmanla çalışmalarını noktalayan Beşiktaş, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AntrenmanBeşiktaşFutbolGalatasaraySüperlig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5