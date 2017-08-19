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Beşiktaş'ta durmak yok

Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak bu sezonki ilk puan kaybını yaşayan Beşiktaş'ta gözler Bursaspor maçına çevrildi.

Beşiktaş'ta durmak yok

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, ligin 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü sahasında Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri, pas ve şut çalışmasının ardından minik kale maç oynadığı belirtildi. Antrenmanın yarım sahada yapılan çift kale maçla tamamlandığı duyuruldu.

Muhabir: Ercan Çakar

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BeşiktaşBursasporFutbolSporSüper LigSüperlig
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