Beşiktaş'ta en istikrarlı Fabricio, en golcü Cenk Tosun





İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Süper Lig'in ilk yarısını averajla 4. sırada bitiren Beşiktaş'ta en istikrarlı isim kaleci Fabricio Ramirez oldu.

Ligin ilk yarısındaki tüm maçlarda forma giyen Fabricio, 17 maçta bin 530 dakika süreyle takımının en istikrarlı oyuncusu olarak dikkati çekti.

Sezon başında transfer edilen tecrübeli oyuncu Pepe ise 2 maç kaçırmasına rağmen bin 350 dakikayla teknik direktör Şenol Güneş'in değişmez isimleri arasında yer aldı. Savunma oyuncusu Dusko Tosic 15 maçta bin 328 dakika, Anderson Talisca ise 17 karşılaşmada bin 304 dakika süre aldı.

Türk oyuncular arasında en istikrarlı oyuncu 16 maçta bin 149 dakika süreyle sahada kalan Cenk Tosun oldu. Tolgay Arslan, 15 karşılaşmada 896, Oğuzhan Özyakup da 13 maçta 840 dakika sahada kaldı.

Siyah-beyazlı takımda sadece 1 maçta 2 dakika süre alabilen Mustafa Pektemek, en az süreyle görev yapan oyuncu oldu. Genç oyunculardan Fatih Aksoy ise yine 1 karşılaşmada 18 dakika süre alabildi.

Teknik direktör Şenol Güneş, sezonun ilk yarısında Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Aras Özbiliz ve Orkan Çınar'ı lig maçlarında tercih etmedi.





- En golcüsü Cenk Tosun





Beşiktaş'ta geçen sezonki gibi ligin ilk yarısında gol yollarında en etkili isim Cenk Tosun oldu.

Siyah-beyazlı formayla ligde 8 gol atan Cenk Tosun'un ardından Ryan Babel, takımına 7 gollük katkı yaptı. Bu sezon 17 maçta sahaya çıkmasına rağmen 536 dakika süre alabilen Alvaro Negredo ise 4 kez fileleri havalandırabildi.

Beşiktaş'ta Talisca ile Tosic üçer kez gol sevinci yaşadı. Pepe, Atiba Hutchinson, Ricardo Quaresma ve Jeremain Lens de takımlarına ilk yarıda birer gol kazandırdı.





- En hırçını Tosic, en uzun süreli cezalı Caner Erkin





Siyah-beyazlı ekipte en hırçın futbolcu, 4 sarı ve 1 kırmızı kart gören Tosic oldu.

Sezonun ilk yarısında 5 kırmızı, 37 sarı kartla "en hırçın takım" olarak dikkati çeken Beşiktaş'ta Babel, 3 sarı ve 1 kırmızıyla devreyi tamamladı. Beşiktaş'ta Hutchinson, Quaresma ve Oğuzhan Özyakup da kırmızı kart gören oyuncular arasında bulunuyor.

Ligin ilk yarısını 5 sarı kartla tamamlayan Caner Erkin ise takımda en uzun süreli ceza alan oyuncu olarak dikkati çekti. Sarı kart cezası nedeniyle 1 maçta takımını yalnız bırakan Caner, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından hakeme yönelik sözleri nedeniyle 6 karşılaşma daha ceza aldı.

Beşiktaş'ta 17 maçın tamamında süre alan Fabricio, kart görmeyerek ilk yarıyı tamamladı. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Jeremain Lens, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy ve Mustafa Pektemek de devreyi kartsız bitirdi.





- Rakamlarla ilk yarı





Beşiktaş'ta Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

FutbolcuMaç İlk 11 Süre (Dk) Gol Sarı kartKırmızı kart Fabricio Agosto Ramirez17 17 1530Pepe15 15 1350 13Dusko Tosic15 15 1328 3 4 1Anderson Talisca17 15 1304 33 Ryan Babel 16 14 1281 7 3 1 Atiba Hutchinson 15 14 1209 111 Ricardo Quaresma16 14 1179 1 1 1 Cenk Tosun 16 12 1149 82 Adriano Correia11 11 909 1 Tolgay Arslan15 10 896 2 Oğuzhan Özyakup13 9 8402 1Gökhan Gönül11 9 822Caner Erkin109 822 5Gary Medel 9 6 556 4 Alvaro Negredo17 6 536 42 Jeremain Lens10 5 373 1 Necip Uysal7 3 319 1 Andreas Beck3 2 191 2 Matej Mitrovic2 1 109 1 Fatih Aksoy1 18Mustafa Pektemek 1 2







