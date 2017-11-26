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Beşiktaş'ta gözler kupa maçına çevrildi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Grandmedical Manisaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş'ta gözler kupa maçına çevrildi

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta, gözler kupa maçına çevrildi.

Siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Grandmedical Manisaspor ile 28 Kasım Salı günü oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından, minyatür kale maç yaptığı ve şut çalıştığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Muhabir: Ercan Çakar

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