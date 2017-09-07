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Beşiktaş'ta Kardemir Karabükspor hazırlıkları

- Şili Milli Takımı'ndan dönen Gary Medel de antrenmanda yer aldı

Beşiktaş'ta Kardemir Karabükspor hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında 9 Eylül Cumartesi günü Kardemir Karabükspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Şili Milli Takımı'ndan dönen Gary Medel de antrenmanda yer aldı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde 5’e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. Taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile antrenman tamamlandı.

Beşiktaş, Kardemir Karabükspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayacak. Siyah-beyazlılar, çalışmanın ardından kara yoluyla Karabük'e gidecek.



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