Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape tatil sanal koruma mevsim
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi

- Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlı takımda, yeni transfer Medel antrenmana çıktı

Beşiktaş'ta Kasımpaşa mesaisi


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Cuma günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda, yeni transfer Şilili Gary Medel takımla ilk kez çalıştı.

Ligde dün oynanan Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular, salonda yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada pas çalışmaları ve 5'e 2 top kapmanın ardından çift kale maç yaptı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AntrenmanBJK Nevzat Demir TesisleriFutbolKasımpaşaSüper LigSüperligşenol Güneş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5