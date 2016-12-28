Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi

Beşiktaş'ta tatil başladı

- Siyah-beyazlılar, 5 günlük tatilin ardından 2 Ocak Pazartesi günü Antalya'da toplanacak

Beşiktaş'ta tatil başladı


İSTANBUL (AA) - Futbolda 2016-2017 sezonun ilk bölümündeki son maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile yapan Beşiktaş'ta tatil başladı.

Sezon başından itibaren yoğun bir temponun içine giren Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünde 35 puan toplayarak 2. sırada yer aldı. Siyah-beyazlılar, Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunda üçüncü sırada kalarak, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti. Sezonun bu bölümünde Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, 10 puan alarak gruptan çıkmayı garantiledi.

Yoğun maç takviminin ilk bölümünü tamamlayan siyah-beyazlı ekip, 5 günlük tatilin ardından ikinci bölüm hazırlıklarına 2 Ocak Pazartesi günü Antalya'da başlayacak. 8 Ocak Pazar günü bir hazırlık maçı oynayacak Beşiktaş'ın kamp programı, olası bir başka karşılaşmaya göre netlik kazanacak.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFutbolSpor Toto Süper LigSüperlig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.