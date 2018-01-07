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Beşiktaş'ta Tosic ve Adriano antrenmana katılmadı

Sezonun ikinci yarısı için Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Tosic ile Adriano, idmanda yer almadı.

Beşiktaş'ta Tosic ve Adriano antrenmana katılmadı

ANTALYA (AA) - Sezonun ikinci yarısı için Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, günün ilk antrenmanını yaptı.

Siyah-beyazlı ekibin, Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelin sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yaptığı antrenman, bir buçuk saat sürdü.

Futbolcular, ısınma hareketleri ile başladığı antrenmana pas çalışması ve top kapma oyunuyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanın son bölümünde Oğuzhan Özyakup ile Gökhan Gönül, kafa vuruşu çalıştı.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Dusko Tosic ile Adriano Correia, idmanda yer almadı.

Beşiktaş, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Öte yandan, idmandan önce, saha kenarındaki tartan pistte koşan atletlerin antrenörleri ile Beşiktaşlı yetkililer arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Sporcular ve antrenörleri, siyah-beyazlı yetkililerin uyarılarının ardından pistten ayrıldı.

Muhabir: Emre Doğan

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