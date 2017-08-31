Beşiktaş'tan Beck'e teşekkür

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Almanya'nın Stuttgart takımına transfer olan savunma oyuncusu Andreas Beck'e teşekkür etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Alman futbolcunun, Beşiktaş'ın Süper Lig'deki son 2 şampiyonluğunda büyük pay sahibi olduğu ifade edilerek, "Karakteriyle ve davranışlarıyla taraftarlarımızın haklı sevgisini kazanan Andreas Beck ile yollarımız ayrıldı. Andreas Beck’e tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz." denildi.

Beşiktaş'la 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşayan 30 yaşındaki Alman futbolcu, bu sezon da Süper Lig'in ilk 3 haftasında forma giymişti. Tecrübeli sağ bek, 76 resmi maçta giydiği siyah-beyazlı formayla bir gol sevinci yaşadı.