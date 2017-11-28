Beşiktaş'tan tarihi fark





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Grandmedical Manisaspor'u 9-0 yenerek, tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada rakipleriyle 0-0 berabere kalan Beşiktaş, yedek ağırlıklı oyuncularla çıktığı mücadelede Grandmedical Manisaspor karşısında hücumda etkili bir oyun sergiledi. Siyah-beyazlı ekip, Alvaro Negredo'nun 4, Jeremain Lens'in 3, Orkan Çınar ile Mustafa Pektemek'in birer gol attığı karşılaşmayı farklı kazandı.

1989-1990 sezonunda evinde Adana Demirspor'u 10-0 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetine imza atan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Grandmedical Manisaspor'u da 9-0 yenerek, tarihindeki en farklı skorlarından birini aldı.





- Negredo'dan Vodafone Park'ta 4 gol





Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan ve şu ana dek sadece Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde gol sevinci yaşayabilen Negredo, kupa maçında etkili bir oyun sergiledi.

Grandmedical Manisaspor karşısında ilk golünü 15. dakikada atan İspanyol futbolcu; 68, 80 ve 85. dakikada fileleri havalandırdı. Vodafone Park'ta ilk kez rakip fileleri havalandıran İspanyol futbolcunun golleri, stat hoparlöründen "Espana Cani" adlı İspanyol şarkısı çalınarak anons edildi.

Beşiktaş'ta beklenen performansı sergileyemediği yönünde eleştirilen Jeremain Lens de 3 golün yanı sıra asistleriyle farklı galibiyette katkı veren isimlerden biri olarak dikkati çekti.

Siyah-beyazlı takımın genç oyuncusu Orkan Çınar ise transferinin ardından ilk kez resmi bir maçta golle tanıştı. Siyah-beyazlı takıma transfer olduktan sonra ilk kez resmi bir maçta forma giyen Orkan Çınar, Lens'in attığı birinci golün de pasını veren isim oldu.

Grandmedical Manisaspor karşısında son golü kaydeden Mustafa Pektemek de uzun bir aradan sonra siyah-beyazlı formayla gol sevinci yaşadı.





- Vodafone Park'ta 5 maç aradan sonra galibiyet





Beşiktaş 5 maçlık aranın ardından iç sahada galibiyetle tanıştı.

Vodafone Park'ta oynadığı son 5 maçta 5 beraberlik alan Beşiktaş, Grandmedical Manisaspor'u mağlup ederek galibiyet hasretini sonlandırdı.

Siyah-beyazlılar, iç sahada sırasıyla Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Monaco, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Porto ile oynadığı maçlarda galibiyet alamamıştı.





- Kaleci Emrullah Şalk'ı Negredo teselli etti





Beşiktaş karşısında kalesini kapatamayan Grandmedical Manisaspor kalecisi Emrullah Şalk'ı maçın ardından Alvaro Negredo teselli etti.

Maçta 4 gol kaydeden İspanyol oyuncu, bitiş düdüğünün ardından hızla soyunma odasının yolunu tutan Emrullah'ın yanına giderek tecrübeli kaleciye sarıldı. Maçı izlemeye gelen Manisalı taraftarlar ise "Emrullah dışarı" diye tezahürat yaptı.



















