Beşiktaş'tan Vida paylaşımı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Hırvat milli oyuncu Domagoj Vida için sosyal medya hesabından video paylaştı.
#ComeToBeşiktaş ⚡ pic.twitter.com/xnr7OLUpkw— Beşiktaş JK (@Besiktas) 26 Aralık 2017
Siyah-beyazlıların Twitter hesabından paylaşılan videoda, Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun telefonda Vida'ya, "Hello Vida. Come to Beşiktaş (Merhaba Vida. Beşiktaş'a gel)" ifadelerini kullandı.
Vida'nın da Cenk'e, "Hello Cenk. Yes of course. I am coming to champion Beşiktaş (Merhaba Cenk. Evet, tabii ki şampiyon Beşiktaş'a geliyorum)" cevabını verdiği görüldü.
Muhabir: Emre Doğan