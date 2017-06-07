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Bileğinin gücünü dünyaya gösterecek

Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda kategorisinde birinci olan milli sporcu Şükriye Yılmaz, başarısını dünya şampiyonasında da sürdürerek Türk bayrağını yeniden göndere çektirmeyi arzuluyor

Bileğinin gücünü dünyaya gösterecek

GÜMÜŞHANE (AA) - VEYSEL KARA - Gümüşhaneli milli sporcu Şükriye Yılmaz, 55 kilo genç kızlar kategorisi bilek güreşi sağ kolda elde ettiği Avrupa şampiyonluğunu, Macaristan'da düzenlenecek dünya şampiyonasında da sürdürmeyi hedefliyor.

Gümüşhane Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olan 16 yaşındaki Yılmaz, kariyerine Türkiye şampiyonluğu ve ikinciliği, Avrupa şampiyonluğu ve ikinciliği ile dünya dördüncülüğü sığdırmayı başardı.

Son olarak Polonya'da katıldığı Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 55 kilo genç kızlar sağ kolda 11 rakibini eleyip Avrupa şampiyonu olan Yılmaz, eylülde Macaristan'da yapılacak Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birincilik elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

"Avrupa'da Türk kadının gücünü göstermek durumundayız"

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz Nene Hatun'un torunlarıyız. Avrupa'da Türk kadının gücünü göstermek durumundayız. Avrupa şampiyonu olduğum için kendimle gurur duyuyorum"


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Avrupa Bilek Güreşi ŞampiyonasıDünya Bilek Güreşi ŞampiyonasıSporşükriye Yılmaz
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