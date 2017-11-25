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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Mersin Büyükşehir Belediyespor: 75 - Beşiktaş: 82

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Edip Buran

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Tekiz Özübir, Mustafa Akıllıoğlu

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 23, Deniz Çolakoğlu 11, Hartley 16, Cado 2, Thomas 11, Gajic 9, Tuğba Taşçı, Gülşah Gümüşay 1, Melika Tuğba Oral 2

Beşiktaş: Mosby 10, Esra Erden Atacan 8, Kübra İmren Siyahdemir 15, Wheeler 25, Perovanovic 13, Zellous 11, Burcu Çiğil, Sevgi Uzun

1. Periyot: 18-16

Devre: 40-29

3. Periyot: 56-54

Beş faulle çıkanlar: 38.55 Zellous (Beşiktaş), 39.40 Hartley, 39.55 Asena Yalçın (Mersin Büyükşehir Belediyespor)


MERSİN (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 82-75 yendi.

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BasketbolBeşiktaşBilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper LigiMersin Büyükşehir Belediyespor
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