Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi hakkı eren Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) Rakka operasyonu Ziraat Mühendisleri Odası
Tonlarca altın gelebilir
Tonlarca altın gelebilir
Oyun deyip geçmeyin
Oyun deyip geçmeyin
Sektörü de uçurdu
Sektörü de uçurdu
Surlar görünür kılınacak
Surlar görünür kılınacak
Bu ekmek rağbet görüyor
Rağbet görüyor

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Bornova Beckerspor: 55 - İstanbul Üniversitesi: 74

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Bornova Atatürk

Hakemler: Aydın Karaçam, Musa Kazım Çetin, Benhür İrcel

Bornova Beckerspor: Sümeyye Özcan 12, Duygu Fırat 16, Özge Karataş 2, Emel Sığırcı 8, Lubcke 12, Şebnem Özçelik 5, Serenay Özlem Çakmakçı

İstanbul Üniversitesi: Miray Şahin Yıldırım 2, Vanloo 19, Ayşe Okul 13, Pop 17, İlayda Güner 13, Mohammed 10, Hande Güven, Neslişah Cora, Eylül Minez, Kardelen Gezgin

1. Periyot: 19-18

Devre: 39-39

3. Periyot: 45-60


İZMİR (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında, galibiyeti bulunmayan iki ekibin mücadelesinde İstanbul Üniversitesi, deplasmanda Bornova Beckerspor'u 74-55 yendi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BasketbolBilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper LigiBornova Beckersporİstanbul Üniversitesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5