Salon: Bornova Atatürk
Hakemler: Aydın Karaçam, Musa Kazım Çetin, Benhür İrcel
Bornova Beckerspor: Sümeyye Özcan 12, Duygu Fırat 16, Özge Karataş 2, Emel Sığırcı 8, Lubcke 12, Şebnem Özçelik 5, Serenay Özlem Çakmakçı
İstanbul Üniversitesi: Miray Şahin Yıldırım 2, Vanloo 19, Ayşe Okul 13, Pop 17, İlayda Güner 13, Mohammed 10, Hande Güven, Neslişah Cora, Eylül Minez, Kardelen Gezgin
1. Periyot: 19-18
Devre: 39-39
3. Periyot: 45-60
İZMİR (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında, galibiyeti bulunmayan iki ekibin mücadelesinde İstanbul Üniversitesi, deplasmanda Bornova Beckerspor'u 74-55 yendi.