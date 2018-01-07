Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde görünüm

ANKARA (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonunun ilk yarısı tamamlandı.
Ligin 13 haftalık ilk bölümünü 12 galibiyet ve 1 yenilgiyle tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi, 25 puan ve averajla devreyi liderlik koltuğunda geçti.
Fenerbahçe, 25 puan ve averajla ikinci, Hatay Büyükşehir Belediyespor ise 24 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Ligde 13 haftalık periyodu ilk 8'de tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyespor, BOTAŞ, Çukurova Basketbol, Beşiktaş, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Abdullah Gül Üniversitesi, Türkiye Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandı.
Devreyi 10. sırada tamamlayan Galatasaray ise kupaya katılma hakkı elde edemedi.
İlk yarının ardından İstanbul Üniversitesi ve Bornova Beckerspor ise son iki sırayı oluşturdu.
Ligde ikinci devre mücadelesi, 13 Ocak Cumartesi günü başlayacak.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
- Sonuçlar
Bornova Beckerspor-Canik Belediyespor: 69-145
Adana ASKİ-Fenerbahçe: 64-77
OGM Ormanspor-Galatasaray: 95-85
İstanbul Üniversitesi-Çukurova Basketbol: 66-85
Beşiktaş-BOTAŞ: 68-66
Mersin Büyükşehir Belediyespor-Abdullah Gül Üniversitesi: 74-68 (Uzatmada)
Yakın Doğu Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 96-78
- Puan durumu
TakımlarOGMAYP1YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ131211046789252FENERBAHÇE131211026876253HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR131121093911244BOTAŞ1385895806215ÇUKUROVA BASKETBOL13761053946206BEŞİKTAŞ1376970902207MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR1376973928208ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ1376864882209CANİK BELEDİYESPOR13679899171910GALATASARAY13679479261911OGM ORMANSPOR13588889581812ADANA ASKİ132117849221413İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ1311288310761414BORNOVA BECKERSPOR13013702127413