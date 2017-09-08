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Binicilik: Atlı Dayanıklılık Balkan Şampiyonası

- Romanya'da yapılacak şampiyonada Türkiye'yi 4 sporcu temsil edecek

Binicilik: Atlı Dayanıklılık Balkan Şampiyonası


ANKARA (AA) - Binicilikte Atlı Dayanıklılık Balkan Şampiyonası'na Türkiye 4 sporcu ile katılacak.

Türkiye Binicilik Federasyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, Uluslararası Binicilik Federasyonu tarafından, 22-24 Eylül'de Romanya'nın Buftea kentinde gerçekleşecek Atlı Dayanıklılık Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve atları belli oldu.

Buna göre şampiyonada, Bekir Dilari, Kelebek adlı atıyla, Erkan Demir, Atlas isimli atıyla, Selin Dikencik, atı Soykan ile ve Sıtkı Doğuşlu Bolero isimli atıyla yer alacak.

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