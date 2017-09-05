MALATYA (AA) - Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, transfer dönemi tamamlanmadan ihtiyaç duydukları oyuncu veya oyuncuları almak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Sağlam, İnönü Stadı'ndaki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'nun ölümümün beşinci yılı olduğunu anımsatarak, oyuncuyu rahmetle andığını ifade etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla takımın 3 günlük izinden döndüğünü ve deplasmanda karşılaşacakları Kasımpaşa maçı hazırlıklarının dün itibarıyla başladığını aktaran Sağlam, yurt dışına giden bütün oyuncuların kentte geldiğini belirtti.

Oyuncuların takımı sahiplenmesinin kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Sağlam, Kasımpaşa maçına en iyi şekilde hazırlanarak, karşılaşmada takımın ve camianın motivasyonunu yukarı çıkaracak sonuçlar almayı amaçladıklarını dile getirdi.

Transfer çalışmalar devam ettiğini ancak fazla zaman kalmadığını ifade eden Sağlam, "Kalan vakit içerisinde istediğimiz oyuncu veya oyuncuları transfer etmek istiyoruz. Şayet çift yönlü oyuncu olursa, biliyorsunuz bir kenar bir de forvet oyuncusu arayışımız var. Eğer ikisini tek oyuncuyla halledebilirsek hem bir oyuncuyla bu işi halletmiş oluruz hem de kulübü de ekonomik külfetten de kurtarmış oluruz. Biz transfere bu açıdan da bakmak istiyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Türk futbolunun yabancı çöplüğüne döndüğü söyleniyor, bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?" sorusuna Sağlam, şöyle cevap verdi:

"Maalesef son dönemlerde ülkemizde futbolcu yetiştiremiyoruz. Öncelikle futbolcuyu yetiştireceğimiz ortamı hazırlamamız gerekir. Futbolcuların bilimsel yöntemle yetişmesini sağlayacak ortamı hazırlamamız lazım. Altyapılarda ciddi bir organizasyon içerisine girmek gerekir. Bunu yapmak için önce tesis sonra eğitici kalitesini arttırmak gerekir. Biz bu ortamı gençlerimize hazırlayabilsek daha fazla yetenekli oyuncumuzun yetişmesini sağlayabileceğiz. Bunu yapamadığımız için maalesef alttan oyuncu çıkmıyor. Hepimizin dertlendiği yukarıya oyuncu çıkaramıyoruz, dolayısıyla oynatacak yerli oyuncu bulamıyoruz sıkıntısı baş gösteriyor. Altan daha fazla oyuncu yetiştirebilsek, bugün her takımda daha fazla yerli oyuncu olabilir. Bugün Türk futbolunda herkes bu sorundan şikayetçi. Bunun çözümünü bulacak olan da bence futbolu yönetenlerdir."

Sağlam açıklamasının ardından takım içinde düzenlenen turnuvada şampiyon olan futbolculara kitap hediye etti, Fransız asıllı futbolculara ise Türkçe-Fransızca sözlük verdi.



