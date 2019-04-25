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Bir yılda 158 milyon Euro kazandı

KPMG Football Benchmark ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde son 3 yılda (Bu sezon hariç) 5 büyük lig dışında Son 16'ya yükselen takımların gelirlerini inceledi.

Bir yılda 158 milyon Euro kazandı
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Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda kazandığı 158 milyon Euro'yla zirvede yer aldı. Siyah-beyazlılar'ı 2016-2017 sezonunda 128 milyon Euro alan Benfica takip etti.

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ın peri masalı devam ederken, KPMG Football Benchmark ekibi de 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 sezonlarında 5 büyük lig dışında Son 16'ya yükselen takımların gelirlerini inceledi. Bu 3 sezonda Basel, Gent, PSV, Benfica (2 kez), Zenit, Porto (2 kez), Shakhtar ve Beşiktaş, Son 16'ya yükselmeyi başardı. Bu takımlar arasından sadece Benfica, 2015-2016 sezonunda çeyrek finale adını yazdırmıştı. Bu kulüpler arasında en çok gelir elde eden kulüp ise Beşiktaş oldu.

Beşiktaş gibi kazanan başka takım yok

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir sezon geçirerek Son 16'ya kalan siyah-beyazlılar, toplam 158 milyon Euro gelir etti ve 5 büyük lig dışındaki takımlar arasında en çok kazanç sağlayan ekip oldu. Siyah-beyazlılar'ı 2016-2017 sezonunda 128 milyon Euro alan Benfica takip etti. Benfica, 2015-2016 sezonunda da 126 milyon Euro kazanç sağlamıştı. Geçtiğimiz sezon Son 16'da yer alan Porto ise 106 milyon Euro kazandı.

Ajax’tan daha iyi grup performansı vardı

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak bir üst tura çıkmıştı. Bu performans sayesinde siyah-beyazlılar kasasını ciddi şekilde doldurdu. Bu performansı sergileyen 5 büyük lig dışında takım yok. Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde peri masalı yaşayan Ajax'ın grup performansında daha iyi sonuçlar almıştı. Şampiyonlar Ligi’nden yüksek gelir elde etmek istiyorsan, sadece katılmak değil iyi sonuçlar da alman gerekiyor'' dedi.



İşte son üç sezonda Son 16’ya kalan beş büyük lig dışındaki takımların gelirleri:

TAKIM                 SEZON GELİR                        (Euro)

Beşiktaş                2017-2018                        158 milyon
 
SL Benfica            2016-2017                         128 milyon

SL Benfica             2015-2016                        126 milyon
 
FC Porto                2017-2018                        106 milyon

FC Porto                2016-2017                          99 milyon

PSV Eindhoven     2015-2016                          95 milyon

Basel                     2017-2018                         72 milyon
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KPMG Football BenchmarkUEFABeşiktaş
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