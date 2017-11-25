Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk cep Bottas'ın

İSTANBUL (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. ve son yarışı Birleşik Arap Emirlikleri Grand Prix'sine Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak.

Başkent Abu Dabi'nin 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde, 55 tur üzerinden yapılacak Birleşik Arap Emirlikleri Grand Prix'sinin sıralama turlarında en hızlı isim 28 yaşındaki Bottas oldu.

Mercedes pilotu Bottas, 1.36.231'lik derecesiyle yarışa pole pozisyonunda başlama hakkını elde etti. Kariyerinin dördüncü şampiyonluğunu ilan eden Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton 1.36.403 ile ikinci, Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel de 1.36.777 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.



Muhabir: Yunus Kaymaz