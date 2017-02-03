Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar medya İnovasyon Ödülleri Hamdi Akın Robert Kolej İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi
Renault'dan şubat kampanyası
Renault'un şubat kampanyası
Ara öğünlerde sağlıklı beslenmek mümkün
Ara öğünlerde sağlıklı beslenin
Robotlar Madrid'de görücüye çıktı
Robotlar görücüye çıktı
Kalıcı dövmelerinizden kurtulun
Dövmeleri kolayca sildirmek mümkün
Tüberküloza dirençli büyükbaş hayvan klonlandı
Çin'de hayvan klonlandı

Bisiklet: Türkiye Şampiyonası Puanlı Yol Yarışları

- 1. etap yarışlarının ilk gününde Türkiye Şampiyonası puanlamasında birinciliği, erkeklerde Kocaeli Brisaspor'dan Kemal Küçükbay, kadınlarda Sakarya Telekomspor'dan Hatice Yılmaz elde etti

Bisiklet: Türkiye Şampiyonası Puanlı Yol Yarışları

ANTALYA (AA) - Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Alanya Belediyesinin desteğiyle düzenlenen yarışın startı, Atatürk Anıtı önünde verildi.

Yabancı takımlardan sporcuların da yer aldığı organizasyona, 640 bisikletçi katıldı. Sadece Türk sporcuların puan aldığı yarışların ilk gününde büyük erkeklerde, Synergy Bakü takımından Kiril Pozdnyakov birinci, Kolss Continental'den Vitaly Buts ikinci, Belarus Milli Takımı'ndan Yauheni Karaliok üçüncü oldu.

Türkiye Şampiyonası puanlamasında ise ilk üç sırayı Kocaeli Brisaspor bisikletçileri oluşturdu. Kemal Küçükbay birinci, Mustafa Köklü ikinci, Yunus Emre Yılmaz üçüncü sırada yer aldı.

Büyük kadınlarda birinciliği Ukrayna Milli Takımı'ndan Ganna Solovei elde ederken, Sakarya Telekomspor'dan Hatice Yılmaz ikinci, Karaman Ekstrem Bisiklet ve Doğa Sporları takımından İrem Ceren Akan üçüncü sırayı aldı. Kadınlarda Türkiye puanlamasında ise Hatice Yılmaz birinci, İrem Ceren Akan ikinci, Kocaeli Brisaspor'dan Cansu Türkmenoğlu üçüncü oldu.

Şampiyonanın ikinci gününde sporcular, yarın master erkekler kategorisinde pedal çevirecek.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AlanyaBisikletTürkiye Şampiyonası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.