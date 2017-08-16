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Bisiklet: Türkiye Şampiyonası Yol Yarışları

- Kayseri'de düzenlenen yarışlar tamamlandı

Bisiklet: Türkiye Şampiyonası Yol Yarışları

KAYSERİ (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Kayseri'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası Yol Yarışları, 2. etap mücadelelerinin ardından sona erdi.

Şampiyonanın ikinci gününde 6 kategoride 283 sporcu, Kayseri-Sivas kara yolunda oluşturulan 60, 74, 92 ve 102 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Melikgazi ilçesi Gesi kavşağından start alan sporcular, genç erkeklerde 102 kilometrelik, yıldız erkekler (A) kategorisinde 92 kilometrelik, yıldız erkekler (B) kategorisinde 74 kilometrelik, kadınlar, genç kızlar ve yıldız kızlar kategorilerinde ise 60 kilometrelik parkuru tamamlamak için mücadele etti.

Organizasyonun ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

Genç erkekler: 1. Muhammed Ali Uğuz, 2. Ahmet Örencik, 3. Eşref Batuhan Pekcan

Yıldız erkekler (A) kategorisi: 1.Tahir Buğra Yiğit, 2. Hakkı Çelikel, 3. Cemal Selçuk

Yıldız erkekler (B) kategorisi: 1. Mesut İpek, 2. Faruk Salman, 3. Ahmet Maral

Kadınlar: 1. Cansu Türkmenoğlu, 2. Hatice Yılmaz, 3. Damlanur Bayraktar

Genç kızlar: 1. Keziban Koyun, 2. Yasemin Can, 3. Fatma Sezer

Yıldız kızlar: 1. Azize Bekar, 2. Senanur Süslü, 3. Aslıhan Aygün


- Ödül töreni


İki gün süren ve 16 ilden 41 kulüp 283 sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonası Yol Yarışları'nda dereceye giren sporcular için Talas Belediyesi Konferans Salonu'nda ödül töreni düzenlendi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, Çumra Belediye Başkanı ve federasyon yönetim kurulu üyesi Mehmet Oğuz, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'nin katıldığı törende, dereceye giren sporcular madalyalarını protokol üyelerinin elinden aldı.

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BisikletTürkiye Şampiyonası Yol Yarışları
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