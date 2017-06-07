



TRABZON (AA) - Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, Çaykur Rizespor'un Spor Toto Süper Lig'den düşmesiyle başlayan tartışmaların amacının dışına çıkarak art niyetli bir hal almaya başladığını belirtti.

Kara, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon ve Rize'nin kardeş şehir olduğunu kaydederek, sosyal medya üzerinden iki kent arasında husumet oluşturmaya çalışanlara tepki gösterdi.

Futbolun dostluğa ve kardeşliğe hizmet etmesi gerektiğine dikkati çeken Kara, şunları aktardı:

"Çaykur Rizespor'un ligden düşmesiyle başlayan tartışmalar, amacının dışına çıkarak art niyetli bir hal almaya başlamıştır. Özellikle sosyal medyadan kışkırtıcı ve her iki şehri yaralayıcı açıklamalar yapılmaktadır. Her alanda iş birliği yapan Trabzon ve Rize'nin aynı tavanın balıkları olduğunu unutmayalım. Oyuna gelmeden önümüze bakalım."

Metin Kara, kulüplerin, futbolcuların, teknik adamların ve yerel yöneticilerin yaşanan bu sürece daha akılcı bakması gerektiğini vurgulayarak, "Önüne gelenin açıklama yaptığı bir ortamda herkesin sorumluluğunu bilmesi şart. Ülkenin çimentosu olan Karadeniz illeri arasında husumet olması kimseye fayda getirmez. Biz birlikte daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.