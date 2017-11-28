KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Kayserispor'un Kulüp Başkanı Erol Bedir, "Bizim daha iyi olmamız lazım. Trabzonspor maçında verilmeyen penaltının yerine başka bir gol atabilmemiz lazım. Bu maçta dünya yıldızı elle gol atıyor, televizyonda izledim, sanki dünya şampiyonu olmuş gibi seviniyor." dedi.

Bedir, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rakip takımın golünde Adebayor'un topu eliyle önüne aldığını, Kayserispor'un hakem hatalarından canının çok yandığını belirtti.

Oynadığı oyunla Kayserispor'un rakibini sahadan sildiğini ve hiç pozisyon vermediğini ifade eden Bedir, şunları kaydetti:

"Bizim daha iyi olmamız lazım. Trabzonspor maçında verilmeyen penaltının yerine başka bir gol atabilmemiz lazım. Bu maçta dünya yıldızı elle gol atıyor, televizyondan izledim, sanki dünya şampiyonu olmuş gibi seviniyor. Eli değil oyunu görsünler, takımı görsünler. Kayserispor'un sesi gümbür gümbür geliyor, kulaklarını kapasınlar. Sistem takımı denilen Medipol Başakşehir Kayserispor karşısında kendisini deneme fırsatı buldu, onları da gördük. Hakem hatası olacak, penaltımız verilmeyecek, elleriyle atacaklar ama Allah'ın izniyle, taraftarlarımızın desteği ile biz bunları da aşacağız ve çok daha güzel günler göreceğiz inşallah."

- "Çok güzel yerlere geleceğiz"

Bir gazetecinin "Rakibin golünde hakem golü vermekte tereddüt etti, sizce neden?" sorusu üzerine Bedir, "Yan hakem vermedi, orta hakem vermedi, birbirlerine baktılar ne olacağını düşündüler. 'Kayseri, eli vermesek de olur' dediler herhalde arkadaşlar. Bunlara alışacağız. Centilmen seyircimizle biz çok güzel yerlere geleceğiz. Bu maç bitti önümüzdeki Aytemiz Alanyaspor maçına bakacağız." diye konuştu.