



SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Alpay Özalan, her maça kazanmak için çıktıklarını söyledi.

Özalan, Nuri Asan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, lige verilen arayı çok iyi değerlendirdiklerini dile getirdi.

Milli arada iki hazırlık maçı yaptıklarını belirten Özalan, "Gerçek Samsunspor'u artık sahada taraftarlarımıza göstereceğiz. Erzurum gibi zorlu bir rakiple deplasmanda oynayacağız. Sahamızda kaybettiğimiz puanları orada telafi etmek istiyoruz. Oyuncularım bunun bilincinde. Bizim için iç veya dış saha fark etmiyor. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Umut ediyorum bu maçtan galibiyetle Samsun'a döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Mohamed Larbi'nin sakatlığı nedeniyle 7 ay sahalardan uzak kalacağına dikkati çeken Özalan, "Bizim için üzüntü verici ancak onun yerine oynayacak oyuncularımız var. Zaten transfer çalışmamız devam ediyor. Bazı oyuncularla görüşmelerimizin sonuna geldik. Hem yerli hem de yabancı oyuncu transfer edeceğiz. Transferin kapanmasına 2 gün kaldı. Bu süre zarfında bu oyuncuları Samsun'a getireceğiz ve resmi sözleşmeyi imzalayacağız." diye konuştu.

Öte yandan Samsunspor, 10 Eylül Pazar günü deplasmanda yapacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Özalan yönetimindeki idmanda kırmızı-beyazlılar, pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.



