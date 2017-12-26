"Bizim için lig ikinci yarı başlayacak"





TRABZON (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kendileri için ligin ikinci yarıda başlayacağını belirterek, "Aldığımız kararlar var, ikinci yarı uygulayacağız. Bazı şeyleri idare ettik, bundan sonra idare etme şansımız olmayacak. Çünkü telafisi olmayan maçlar oynayacağız. İkinci yarı Trabzonspor için bambaşka başlaması gerekiyor ve öyle de olacak." dedi.

Çalımbay, Atiker Konyaspor ile yarın deplasmanda yapacakları Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Ligin ilk yarısını değerlendiren deneyimli teknik adam, göreve başladıklarında işlerinin zor olacağını bildiklerini belirterek, "Geldiğimiz yer, sorumluluk isteyen futbol kenti, futbolu seven bir kent. Burada bir kriz vardı. Bunu yönetmemiz gerektiğini, zorlukları biliyorduk. Kadroyu yüzeysel olarak tanıyorduk ama çalışmak farklı bir şey. Onun için dikkat etmemiz gerekiyordu. Seri galibiyetler almamız gerekiyordu. Biz genelde zoru başardık." diye konuştu.

Geldikleri günden itibaren en üzüldükleri maçın Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması olduğunu anlatan Çalımbay, "Şanssızlığım 2 gün antrenmanla maça çıkmış olmaktı. Orada, Sosa'nın kırmızı kart görmesi, kendi kalemize gol atıp maçı kaybetmemiz üzücüydü. Karamsar bir hava vardı. Malatya maçından sonra camia daha da karamsar duruma düştü. Galatasaray maçını kazanarak bir ivme yakaladık. Bu süreye kadar çoğu şeyi gördük. Takımımız yavaş yavaş düzelmeye başladı. Zaman zaman çok iyi oynadık, iyi mücadele ederek maçları kazandık. Geldiğimiz yerden çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, göreve geldiği günden sonraki süreçte yapılan maçlar baz alındığında Medipol Başakşehir ile aynı puanı elde ettiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Gönül isterdi ki son maçı da çok iyi şekilde bitirelim. Karabük maçının zor olacağını biliyorduk. İstediğimiz gibi olmadı ama mağlubiyetten beraberliği yakaladık. Sosa'nın kullandığı serbest vuruş gol olsa sonuç farklı bitecekti. Biz geldikten sonra maçları kazanırken bile hatalarımızı yazıyorduk. Şu anda hatalarımız birikti. O hatalarımızı devre arasında tek tek görüşeceğiz. Kısa dönem olsa da tahminime göre 17 antrenman yapacağız. Bunları düzeltmeye çalışacağız. Bizim için lig ikinci yarı başlayacak. Telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Aldığımız kararlar var, ikinci yarı uygulayacağız. Bazı şeyleri idare ettik, bundan sonra idare etme şansımız olmayacak. Çünkü telafisi olmayan maçlar oynayacağız. İkinci yarı Trabzonspor için bambaşka başlaması gerekiyor ve öyle de olacak."





- "Transferde en önemlisi kulübün menfaati"





Transferde kulübün menfaatlerinin önemli olduğuna dikkati çeken Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyuncuya ihtiyacımız var, bu bir gerçek ama kulübümüzün maddi açıdan sıkıntısı varsa kesinlikle yapmayacağız. Yapabilirsek en az 3 oyuncu alırız. Onu da dikkatli yapacağız. Geldiğimizden beri maç izliyoruz. Başkanımızla oturup konuşacağız. Cuma günü yüz yüze toplantı yapacağız. Buna göre transfer politikamızı çizeceğiz. Mevcut oyuncular içerisinde alacaklı varsa yine transfer düşünmüyorum. Mevcut oyuncular içerisinde de çok rahatsız olan isimler var. Onlarla da konuşacağız. Oynayabilecekleri yere gidebilirler. Her şeyden önce en önemli şey kulübümüzün menfaati. Kesinlikle 1-2 transfere ihtiyacımız var."

Çalımbay, devre arasında takımdan ayrılması gündeme gelen Arjantinli futbolcu Emmanuel Mas ile ilgili net bir şeyin olmadığını belirterek, "Mas'ın gitmesini istemiyorduk ama onun da kendine göre düşünceleri var. Giderse yerine mutlaka birini alacağız. Mas'tan memnunum. Oynasa da oynamasa da problemi olmadı. Elinden geleni veriyor. Trabzonspor'un öyle oyunculara ihtiyacı var. 1 hafta içerisinde durum netleşir. Ayın 4'üne kadar kampa kadar her şeyi halletmeye çalışacağız. Belki her şey çözülürse kampın içerisinde 1-2 oyuncu almaya çalışırız." dedi.





- "İkinci yarı her şeyi göze alacağım"





Deneyimli teknik adam, ikinci yarıda kararlı olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Yalandan ısınanı, oyuna girerken surat yapanı, oynamadığında farklı düşüneni, gereksiz mazeretlerle antrenmana çıkmayanı takımda istemiyorum. İkinci yarıda her şeyi göze alıyorum. İkinci yarı işimiz ilk yarıdan daha zor. Kararlı olmamız gerekiyor. Hiçbir arkadaşımızla yolumuzu ayırmak istemiyoruz ama maalesef bazı oyuncular ayrılmak için ellerinden geleni yapıyor. Bizim de bu nedenle bir uygulama yapmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Gelişmesi gereken yerlerden birinin saha dışı olduğuna işaret eden Çalımbay, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk yarıda istediğimiz şeyleri alamadığımız arkadaşlarımız var. Onların kapasitelerini üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Bazı şeyleri düzelttiğimiz zaman çoğu şeyi aşmış olacağız. Saha dışındaki olayları iyi duruma getirirsek düzelteceğiz. Saha dışı saha içini etkiliyor. Oyuncunun yalandan ısınması, oyuna girmesi, yedek kaldığında antrenmana çıkmaması en büyük sorunlar. Devre arasında da konuşacağız. Böyle devam etmeyecekse çok güzel devre arası boşluğu var, herkes gidebilir. 'Ben burada oynayamıyorum' diyorsanız, gidebilirsiniz, kalan da görevini yapmalı. Kimse bedava oynamıyor burada. Herkes Trabzonspor'dan bir şeyler kazanıyor. Kapris çekecek durumda değiliz. Çıkıp aldığınız paranın hakkını vereceksiniz. Kimsenin Trabzonspor'da parası kalmaz. Kalırsa da eninde sonunda alır. Sözleşmelerinde yazıyorsa 11'de oynayacağım diye ayrı. Öyle bir şey kimsede olmadığına göre herkes işine saygı duyacak, aldığının karşılığını verecek."





- "Her şeyimizi Burak'a dayamışız"





Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Çalımbay, kanatları zenginleştirmeleri gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Mas'ın durumuna göre sol beke kesin bir oyuncu alacağız. Alacağımız oyuncuların elimizdekilerden daha iyi olması gerekiyor. Mevcut kadrodaki oyuncularla aynı ayarda transfer yapmamız mümkün değil. Rodallega ya da N'Doye oynamadığında, Burak Yılmaz tek forvet olarak oynadığında sadece net golcümüz Burak var. Bir de atarsa Yusuf Yazıcı atar. Bizim sıkıntımız zaten gol. Burak'ın dışında gol atan yok. Kanatlarımızda gol atan yok. Burayı zenginleştirmemiz gerekiyor. Kaleye gitmemiz, Burak'a yardımcı olmamız gerekiyor. Her şeyimizi Burak'a dayamışız. Burak şu ana kadar çok iyi bir grafik çizdi. Ona Atiker Konyaspor maçında izin verdik. 1,5 senedir dinlenmeden oynuyor. Ağrıları da olabilir, her şeyi de olabilir. Hep ona yüklenmişiz. Atak yapan, gole giden oyuncularla orayı donatmamız gerekiyor."

Rıza Çalımbay, sezon başında Milan'dan kadroya dahil edilen Jose Sosa'nın sözleşmesi süren bir oyuncu olduğunu dile getirerek, "Biz de ondan yararlanabileceğimiz kadar yararlanacağız. Profesyonel bir oyuncu, iyi çalışıyor. Deneyimli, kariyerini söylemeye gerek yok. Sosa'nın tek sıkıntısı buraya gelirken hazır olmaması. Eğer sezon başı burada olsaydım, benim elimde olsaydı onu oynatmazdım. 10-15 gün ayrı çalıştırır, hazır oldu mu oynatırım. Şu an iyi çalışıyor. Negatif bakmıyor, bütün gayesi oynamak. Kardemir Karabükspor maçında yürüyerek değil, koşarak oyuna girdi. İstek ve arzusunu çok beğeniyorum. İkinci yarı onun çıkışı olabilir. Kendine bağlı bir şey. Atiker Konyaspor maçında onu oynatacağız. Buraya gelmişse de çok faydalı olması gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.





- Yusuf ve Abdülkadir konusu





Genç oyuncular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün takımdaki gelecekleriyle ilgili de konuşan Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Dün hem Yusuf hem de Abdülkadir ile görüştüm. Kendimden örnek verdim. Çünkü ben de 17 yaşında Beşiktaş'ta oynadım. Oynadıkları yer mükemmel bir yer. Altyapıdan çıkıp kendi memleketinin takımında oynaması çok güzel bir olay. 'Yusuf, Abdülkadir şu kadar paraya, buraya gidiyor' yazılınca arkadaşlara faydadan çok zarar veriliyor. Ben onlara bunu anlattım. İkisi de çok karakterli ve Trabzon'u çok seviyorlar. Ne para pul ne de farklı bir şey peşindeler. Sadece Trabzon forması giymek istiyorlar ve burada başarılı olmak istiyorlar. Allah korusun, Trabzon'da her şey olabilir. Kötü gidiş de olabilir, herkes gidebilir ama Yusuf ve Abdülkadir Trabzonlu. En çok şeyi onlar yaşar. Başarıyı yakaladığında en çok onlar sevinir. Onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Bir maç oynuyor şişiriyorlar, sonra kötü oynayınca farklı şeyler yazılıyor. Anlatarak, çalışarak onları daha iyi duruma getireceğiz. Şu anda iyiler. Hem Trabzonspor'a hem de milli takıma çok büyük faydaları olacak. İnşallah Avrupa'ya da gider, çok başarılı olurlar."

Çalımbay, bu oyunculara yüksek transfer önerisi gelmesine ilişkin ise "Önemli olan burada kulüp. Yusuf ve Abdülkadir de çok önemli. Geleceğiyle ilgili de güzel karar almalıyız. Yusuf ve Abdülkadir'e çok iyi bir teklif gelirse, hem kulüp hem de oyuncuların menfaatine olduğunda farklı davranmak gerekiyor. Yusuf'un çok iyi yerlerde oynayacağına inanıyorum. Şu an tam uçta çıkış yapmak üzere. Yönetimimizin de bu konularda güzel karar vereceğine inanıyorum. Trabzon'un Yusuf'a, Abdülkadir'e çok ihtiyacı var. Bu arkadaşlarımız altyapıdakilere 'Biz çıktık, siz de çıkabilirsiniz' mesajını veriyor. Altyapıya daha çok önem vermemiz gerekiyor. Sahiplendiğimizde önümüzde çok güzel örnek var. Altyapıdaki arkadaşlar için de Yusuf ve Abdülkadir örneği çok güzel bir şey." yorumunu yaptı.

"Mas'ın yerine transfer yapılacak mı?" şeklindeki soruya da yanıt veren deneyimli teknik adam, şu an ortada bir şey olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Mas'ın gitme olayı çıktıktan sonra Sakıb Aytaç olsun, Aziz Behich olsun, Emre, Pinto olsun bir sürü isim yazıldı. Bir kere Sakıb'ın Antalyaspor ile mukavelesi var. Mas'ın durumu garanti değil. Şu anda ortada bir şey yok. Mas gitmeden oyuncu alma şansımız yok. O gittikten sonra konuşulur. Mukavelesi olan bir oyuncuyu bizim ayartmamız çok yanlış. Mas olayı netleşince ona göre kulübümüz görüşür. Mas burada. O buradayken başkasıyla konuşmak yanlış. Devre arası zaman kısa, ama bence aynı zamanda uzun da. Yerli oyuncu olduğu için 2-3 günde bitirilebilecek bir şey. Yazılan çok ama ortada bir şey yok. Önce Mas'ın bir karara bağlanması gerekiyor."

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Atiker Konyaspor ile oynayacakları maçta birçok oyuncunun kadroda yer almayacağına değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Atiker Konyaspor daha kuvvetli ve bana göre ligin en disiplinli takımlarından biri. Kolay maç oynamayacağız. Zor olacak, bunun farkındayız. Bu iki maç önemli. İlk maçımızı çok iyi bitirmek istiyoruz. Eksik gidiyoruz. Neredeyse çoğu oyuncumuz olmayacak. Yorgun, hasta olan arkadaşlarımızdan yararlanamayabiliriz. Ne olursa olsun amacımız iyi bir sonuçla buraya dönmek."



